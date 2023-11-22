Ученые: замена лишь нескольких продуктов поможет сократить углеродный след на треть. Что?! Да! При этом питание станет полезнее!

Что такое углеродный след?

Хорошо известно, что человечество серьезно влияет на климат планеты. Это происходит через выбросы CO2 в атмосферу. Каждый человек, увы, делает свой небольшой вклад в этот процесс. Поездка на работу, зарядка смартфона и даже приготовление ужина — все это чуточку, но способствует появлению новых молекул парниковых газов в воздухе. А стало быть, разогревает планету. Это и называется индивидуальным углеродным следом.

«Что такое индивидуальный углеродный след, — объясняет эколог Владимир Чупров, — представьте, сидите вы дома читаете и над вами горит лампочка. Чтобы она горела, на том конце провода работает электростанция, которая выбрасывает парниковые газы. Более того, к ней идут трубы, по которым поступает, скажем, природный газ. На его доставку также нужна энергия, а стало быть, новые выбросы. Труба эта уходит куда-нибудь на Ямал, где топливо добывают. И все это происходит, в том числе, чтобы у вас дома горела лампочка. То же самое касается и одежды, для которой надо вырастить хлопок, собрать его, переработать и пошить из него вещи. Это же актуально и для еды, для которой необходимо вырастить растения, собрать их и приготовить. Все это приводит к выбросам парниковых газов».

Величина этого углеродного следа сильно различается. «В России на человека в год в среднем приходится 11 тонн углекислого газа, — поясняет Чупров, — в Германии — 7–8 тонн, в США — около 16 тонн в год, Китай уже в районе 7 тонн на человека в год».