Ученые: замена лишь нескольких продуктов поможет сократить углеродный след на треть. Что?! Да! При этом питание станет полезнее!

Каждый из нас вносит свой вклад в глобальное потепление — он называется индивидуальным углеродным следом. Иногда, чтобы его снизить, предлагают радикальные решения, к примеру, вообще отказаться от автомобиля. Однако даже небольшая, почти незаметная корректировка своих привычек может серьезно помочь планете. Так, американские ученые показали: стоит заменить несколько ингредиентов в привычных блюдах, и влияние человека на экологию заметно снизится, при этом его рацион станет более сбалансированным! Рассказываем, что именно рекомендуют исследователи и как к этому относятся повара и экологи. А также приводим еще пару простых советов, чтобы уменьшить влияние своей кухни на глобальное потепление.
Что такое углеродный след?
Хорошо известно, что человечество серьезно влияет на климат планеты. Это происходит через выбросы CO2 в атмосферу. Каждый человек, увы, делает свой небольшой вклад в этот процесс. Поездка на работу, зарядка смартфона и даже приготовление ужина — все это чуточку, но способствует появлению новых молекул парниковых газов в воздухе. А стало быть, разогревает планету. Это и называется индивидуальным углеродным следом.
«Что такое индивидуальный углеродный след, — объясняет эколог Владимир Чупров, — представьте, сидите вы дома читаете и над вами горит лампочка. Чтобы она горела, на том конце провода работает электростанция, которая выбрасывает парниковые газы. Более того, к ней идут трубы, по которым поступает, скажем, природный газ. На его доставку также нужна энергия, а стало быть, новые выбросы. Труба эта уходит куда-нибудь на Ямал, где топливо добывают. И все это происходит, в том числе, чтобы у вас дома горела лампочка. То же самое касается и одежды, для которой надо вырастить хлопок, собрать его, переработать и пошить из него вещи. Это же актуально и для еды, для которой необходимо вырастить растения, собрать их и приготовить. Все это приводит к выбросам парниковых газов».
Величина этого углеродного следа сильно различается. «В России на человека в год в среднем приходится 11 тонн углекислого газа, — поясняет Чупров, — в Германии — 7–8 тонн, в США — около 16 тонн в год, Китай уже в районе 7 тонн на человека в год».
Птица вместо мяса
На многие вещи здесь человек повлиять не может. Так, люди, живущие в городе с угольной электростанцией, в любом случае будут «следить» много сильнее чем те, в чьи розетки энергия поступает от ветряков. Однако что-то сделать может каждый. Ученые из Стэнфордского университета показали, что замена лишь нескольких продуктов в повседневном рационе серьезно сократит углеродный след.
По их расчетам, самые серьезные благотворные последствия может иметь переход с говядины на курятину или на растительное мясо. Если человек не может жить без стейка, то можно произвести эту замену хотя бы в тех блюдах, где она будет минимально заметна — к примеру, в таких блюдах, как тако или вок, где значительную часть вкуса дают специи и соусы. Чуть меньший, но все еще заметный, эффект может дать переход с коровьего молока на растительное. Также позитивно скажется на экологии отказ от соков и нектаров в пользу цельных фруктов и овощей.
Если выполнить все эти рекомендации, посчитали ученые, то общий углеродный след от продуктов питания снизился бы на треть (исследователи считали на примере США — в других странах изменение могло бы быть меньше или больше). Хорошая новость еще и в том, что такая корректировка диеты будет полезна не только планете, но и самому человеку, утверждают исследователи.
«Смоделированные изменения рациона улучшили также общее качество питания, — говорится в статье. — Например, общий балл HEI (индекса здорового питания) повысился на 2–5 пунктов (или на 4–10%)… Эти улучшения являются значительными, учитывая относительно небольшие изменения в поведении. Также они являются важными.... Например, [более ранний] анализ показал, что улучшение показателей HEI с 52–55 баллов до 60–63 баллов связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 7%».
Что об этом думают специалисты?
Эколог Владимир Чупров в беседе с «Собака.ru» отметил, что «любая идея, которая ведет к рационализации потребления природных ресурсов, — это хорошо». «Ученые уже давно посчитали, что углеродный след от говядины самый высокий, это просто связано с физиологией крупного скота — его необходимо дольше растить, на него нужно больше пастбищ, больше ресурсов на килограмм мяса. Потому это предложение кажется вполне разумным», — поясняет он, добавив, что к таким мерам следует прибегать, если у человека нет прямых медицинских противопоказаний.
Вег-шеф и соосновательница фермы Roots от ресторана Animals Виктория Мосина также с воодушевлением отнеслась к исследованию ученых. По ее словам, даже более радикальная смена рациона при правильном подходе не помешает питаться вкусно и сбалансированно. «Самое главное — использовать качественные продукты и поддерживать сбалансированный рацион, — пояснила она свою мысль в беседе с «Собака.ru». — Когда я переходила на веганство, мне казалось, что нужно просто сменить производителя молока, йогурта и мороженого. В общем, так оно и вышло. Если уделять достаточно внимания питанию, не составит труда начать вкусно готовить капусту вместо условной говядины».
Катя IOWA
Певица:
«Нам нужно меньше потреблять животного, [такие продукты] можно заменить, и при этом оставаться здоровыми. Для меня это очень важно [особенно после того, как] я узнала, что и как происходит на [сельскохозяйственных] производствах. Как там содержат коров, как оплодотворяют, а потом разделяют их с телятами, которых отправляют на убой, а коров продолжают доить, чтобы мы могли покупать молоко. Это сильно меня впечатлило, я не могу это развидеть. Я понимаю, что мы должны пересмотреть [наши отношения с пищей]».
Впрочем, есть и специалисты, которые скорее скептически относятся к подобным выводам ученых. Так, Михаил Юлкин, гендиректор компании «КарбонЛаб» полагает, что сама концепция индивидуального углеродного следа диктуется крупными энергетическими и ресурсодобывающими компаниями, чтобы отвлечь внимание от их влияния на экологию. «Все это призвано отвлечь внимание от истинных виновников глобального потепления и переложить их ответственность на потребителя, у которого, вообще-то, не слишком много выбора», — полагает он, при этом все же добавляя, что в сложившихся условиях действительно «правильно делать тот осознанный выбор, который возможен в рамках существующего на рынке предложения».
Что еще можно сделать?
Как пояснил в беседе с «Собака.ru» эколог Владимир Чупров, есть еще несколько довольно простых способов снизить влияние своей собственной кухни на экологию. Самые простые меры — выключать свет и воду, когда они не нужны, перекрывать (если есть такая возможность) батареи для достижения комфортной температуры в случае перетопов.
«Следующее: если вы стоите перед выбором, какую бытовую технику брать, то покупайте ту, где указана маркировка электропотребления А+ и выше, — поясняет он. — Кроме того, следует отказаться от традиционной электроплиты с металлическими "блинами" (такие, кстати, до сих пор популярны в Америке, при этом страна находится в лидерах по масштабу углеродного следа). Вместо этого лучше купить (если есть возможность) керамическую или индукционную плиту. На таких плитах удобнее готовить, и при этом они потребляют меньше энергии».
Ну и, наконец, в крупных городах имеет смысл установить диспоузер в раковину. Туда можно будет сбрасывать пищевые отходы, чтобы они перемалывались и попадали в канализацию, а не на свалку.
«Увы, в России Москва чуть ли не единственный город, где органика, попадая в канализацию, идет на специальные станции, где из нее получают товарную электрическую и тепловую энергию, — поясняет Чупров. — Эта органика превращается в ил, который затем идет в специальные метантанки, где получают биогаз, идущий на получение электричества. В Петербурге, насколько я понимаю, этот ил сжигают, что, конечно, очень неправильно».
Комментарии (0)