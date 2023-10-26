18+
  • Экология
  • Экология
Экология

Площадь зеленных территорий в Петербурге не должна быть меньше 29% по новому Генплану

Поделиться:

С проектом Генплана город перейдет от моноцентричной модели развития к полицентричной. Но при этом «самые лучшие и перспективные» предложения авторов предыдущего Генплана от 1985 года петербургские власти хотят сохранить. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Shutterstock.com

«Новым Генпланом мы определяем будущее Петербурга на период до середины XXI века. Мы переходим от моноцентричной модели развития к полицентричной. Город будет формироваться с учетом жилых, производственных, транспортных зон. Продолжим формирование комфортной городской среды. Территории озеленения составят порядка 29 процентов от общей площади города. При этом все самые лучшие и перспективные предложения наших предшественников, авторов Генплана Ленинграда 1985 года, сохраняются», – отметил губернатор Александр Беглов.

В то же время объем строительства нового жилья до 2030 года должен составить порядка 40 млн квадратных метров. Больше всего домов планируют построить будет в Пушкинском и Приморском районах. Доля жилых зон согласно новому Генплану — около 20% от общей площади города. Еще около 24% предусматривают под производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Новый Генплан Петербурга рассчитан до 2040 года с прогнозом до 2050 года. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу. Далее после рассмотрения городских властей документ передадут в Заксобрание.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: