Площадь зеленных территорий в Петербурге не должна быть меньше 29% по новому Генплану

«Новым Генпланом мы определяем будущее Петербурга на период до середины XXI века. Мы переходим от моноцентричной модели развития к полицентричной. Город будет формироваться с учетом жилых, производственных, транспортных зон. Продолжим формирование комфортной городской среды. Территории озеленения составят порядка 29 процентов от общей площади города. При этом все самые лучшие и перспективные предложения наших предшественников, авторов Генплана Ленинграда 1985 года, сохраняются», – отметил губернатор Александр Беглов.

В то же время объем строительства нового жилья до 2030 года должен составить порядка 40 млн квадратных метров. Больше всего домов планируют построить будет в Пушкинском и Приморском районах. Доля жилых зон согласно новому Генплану — около 20% от общей площади города. Еще около 24% предусматривают под производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Новый Генплан Петербурга рассчитан до 2040 года с прогнозом до 2050 года. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу. Далее после рассмотрения городских властей документ передадут в Заксобрание.