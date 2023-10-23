Знакомьтесь, Пангея Ультима! Так называют единый континент, который в будущем образуется на Земле. Что о нем известно сейчас?

Журнал Nature опубликовал заметку с описанием будущего суперконтинента, который сформируется на Земле. Ученые называют его Пангея Ультима. Как он будет выглядеть? И почему период его существования уже называют «мрачным периодом» для жизни на планете?
Что случилось?
В октябрьском номере журнала Nature вышла заметка британского научного журналиста Джонатана О’Каллагана о том, как, согласно последним исследованиям ученых, в будущем будет выглядеть карта Земного шара.
По прогнозам исследователей, существующие сейчас континенты соберутся в суперматерик, который объединит в себе Евразию, Африку и Америку. При этом Атлантический океан перестанет существовать, а Индийский превратится по факту во внутреннее море. Как отмечает автор, исследователи даже уже придумали новое название для будущего единого континента — Пангея Ультима.
Как пояснил «Собака.ru» и. о. завкафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ Роман Веселовский, такой сценарий действительно очень правдоподобен. По его словам, Земля периодически переживает периоды создания и распада единых материков. Ученые называют это суперконтинентальными циклами.
«[Этот процесс] начался примерно 3 млрд лет назад, — поясняет Веселовский в комментарии для редакции. — За это время существовали и распались следующие супеконтиненты: Кенорленд (он существовал примерно 2,5 млрд лет назад), Колумбия (1,8 млрд лет назад), Родиния (1,0 млрд лет назад) и [последний на данный момент] Пангея (250 млн лет назад). [Пангея Ультима] от Пангеи будет отличаться только конфигурацией суперконтинента и, возможно, его расположением на Земном шаре».
Что известно, о Пангее Ультима?
Разумеется, речь о далеком будущем, поэтому пока ученые могут опираться только на математические модели, построенные на основе известных данных об истории планеты. Однако расчеты исследователей показывают, что Земля в эпоху Пангеи Ультима будет не очень гостеприимным местом.
Согласно опубликованной в этом сентябре статье британского ученого Александра Фарнсворта и его коллег, на большей части Пагеи Ультима температура будет подниматься выше +40 градусов. Это сделает суперконтинент непригодным для многих существующих видов. Значительная часть территорий в центре превратится в пустыни — 92% поверхности планеты станет непригодно для жизни млекопитающих.
Важная причина здесь — вулканы, которые активизируются как в период формирования, так и во время распада суперконтинентов. В ходе извержений выбрасываются огромные объемы парниковых газов, которые будут очень сильно разогревать планету. В наиболее радикальном сценарии концентрация СО2 в атмосфере увеличится до 1120 частей на миллион (это почти в три раза выше, чем сейчас).
«Перед распадом суперконтинента магматическая активность нередко возрастает — так, около 250 млн лет назад [перед распадом Пангеи] произошло не имеющее аналогов излияние вулканических пород в Сибири, известных под названием "Норильские траппы". Повторение такого события действительно было бы катастрофой», — соглашается в беседе с «Собака.ru» профессор кафедры региональной геологии СПбГУ Андрей Худолей.
Ханна Дэвис
Геолог в интервью журналу Nature:
Похоже, что в будущем жизни придется еще труднее. Это немного угнетает.
Когда это произойдет?
Как отмечают ученые, сейчас планета находится примерно в середине суперконтинентального цикла. Так что времени в запасе у жизни на Земле еще достаточно.
«Предыдущий суперконтинент был сформирован примерно 280-300 млн лет назад, так что новый действительно должен образоваться примерно через 250-300 млн лет», — поясняет Андрей Худолей из СПбГУ.
Жизнь на Земле обречена?
Создание нового суперконтинента может повлечь массовое вымирание, в том числе исчезновение млекопитающих. Однако, как предполагает немецкий геолог Ханна Дэвис, «это не [единственный возможный] результат».
Так, Джонатан О’Каллаган напоминает: модель, согласно которой температура на Пангее Ультима будет выше 40 градусов, основана на предположении, что новый суперконтинент сформируется в тропической зоне. Однако другие прогнозы ученых говорят о том, что это может произойти в районе Северного Полюса. Тогда температуры будут несколько ниже и существующим видам будет легче к ним адаптироваться.
Впрочем, автор того самого «апокалиптичного» прогноза Александр Фарнсворт не исключает, что люди (если они, конечно, будут еще существовать через 250 млн лет) смогут приспособиться и к условиям тропической Пангеи Ультима. В своем комментарии для Nature он полагает, что жизнь людей в таком случае, возможно, будет напоминать сюжет книги Фрэнка Герберта «Дюна».
Андрей Худолей
Профессор кафедры региональной геологии СПбГУ:
Наверное, я пессимист по жизни, но меня куда больше волнует, что будет через 10 лет, а не через 250 млн лет... Время существования каждого биологического вида ограничено, и я сильно сомневаюсь, что Homo sapiens просуществует столь длительный срок. Если попытаться перейти в область прогноза (той же научной фантастики) на более ближнюю перспективу, то, с учетом темпов прогресса последних 50–60 лет, я бы ожидал, что через 100 лет, если не раньше, человек начнет заселять соседние планеты, а через еще сколько-то десятков или сотен лет осваивать соседние солнечные системы. И тогда заявленные немецкими учеными проблемы никого не коснутся.
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