К середине века более 500 памятников в центре Петербурга рискуют оказаться в зоне подтопления! О каких объектах речь? И что делать?

В середине сентября на научной конференции в Карелии вы заявили, что порядка 4000 тысяч памятников в Петербурге к концу века могут оказаться в зоне подтопления. Не могли бы вы рассказать подробнее, о каких памятниках речь?

По прогнозам ученых, к середине века ожидается повышение уровня моря в районе Петербурга на 30—40 см, а к концу столетия — на 80—90 см. Если это произойдет, то площадь подтопления в черте города увеличится кратно, а стало быть, все больше исторических построек и исторических памятников будут подвергаться негативному воздействию вод.

Сегодня эта проблема актуальна для 135 объектов культурного наследия (63 на берегу Финского залива и 72 не берегу Невской губы). Это и здания, и памятники, и ландшафтные парки. Расположены они в Кронштадте, на южном побережье Невской губы (Петродворец, Ломоносов, Стрельна) и в центре города (низинные участки Васильевского острова и Петроградской стороны).

Для сравнения: если вода поднимется на 30—40 сантиметров, что, повторюсь, прогнозируется к 2040—2060 гг., в зоне подтопления окажутся уже больше 500 объектов (63 на берегу Финского залива и 459 на берегу Невской губы). Если же сбудутся прогнозы относительно почти метрового подъема моря к концу века, то речь будет идти уже почти о 4000 объектах, причем 3283 памятника именно на берегу Невской губы. То есть практически вся историческая часть города, которая охраняется ЮНЕСКО, столкнется с негативными последствиями подтоплений. Аналогичные проблемы возникнут на Юго-Западе, в том числе в Кировском районе…