Концентрации «вредного» озона над Петербургом уменьшаются. Это результаты исследования ученых СПбГУ

Озон не только защищает Землю от воздействия УФ-излучения, но и может приводить к негативным последствиям. За это отвечает тропосферный озон, который содержится в объеме 10% в нижней части атмосферы — тропосфере. Он является токсичным загрязнителем атмосферы, играет ключевую роль в химических и фотохимических процессах в тропосфере, а также является одним из основных парниковых газов, влияющих на радиационный баланс и изменение климата.

В Петербурге приземные концентрации озона регулярно измеряются на ряде станций, в том числе и на базе СПбГУ в Петергофе. Как рассказали «Собака.ru» в университете, эти данные используются для оценки качества воздуха, поскольку превышение предельно допустимых концентраций озона наносит ущерб здоровью значительной части населения. Однако только этих данных недостаточно ввиду малого времени жизни озона вблизи поверхности Земли.

Ученые СПбГУ провели долговременные измерения содержания приземных концентраций озона и тропосферного озона, а также исследовали их корреляции между собой на территории Петербурга. Согласно результатам, содержание последнего уменьшается на 0,34-0,22% ежегодно — это, в свою очередь, говорит об уменьшении вклада тропосферного озона в парниковый эффект в регионе.

Наибольшие концентрации «вредного» озона были замечены в апреле каждого года. Это объясняется глобальной циркуляцией воздуха Брюйера-Добсона, согласно которой в северном полушарии существует медленное течение, которое перераспределяет воздух, обогащенный озоном, из тропиков в более высокие широты. Ближе к концу июля периодически также наблюдался вторичный максимум содержания тропосферного озона, связанный, как считают ученые, уже с высокими температурами поверхности, ростом высоты пограничного слоя и ростом солнечной инсоляции, способствующими генерации озона у поверхности, последующему его накоплению и перемешиванию со слоями свободной тропосферы.