Смольный выделил 900 миллионов рублей на модернизацию станций для мониторинга воздуха

Смольный закупит новые станции у петербургского производителя «Невалайн» девять автоматических станций в этом году на 300 миллионов, Такие же суммы выделят в 2024 и в 2025 годах. Всего в Петербурге появится 25 новых комплексов. «Коммерсантъ», со ссылкой на данные городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, сообщает, что нынешнее оборудование морально устарело. Кроме того, новая аппаратура сможет распознавать большее количество загрязняющих веществ в воздухе: если сейчас такие станции работают только по 5-6 параметрам, то после модернизации этот показатель увеличится до 21-27 пунктов.

Проанализировав сведения, собранные специалистами ФГБУ "Северо-Западное УМС", чиновники пришли к выводу, что за последние 22 года уровень загрязнения воздуха в Петербурге был низким только в 2018—2020 годах. При этом в период с 2001 по 2005 год он оценивался как «очень высокий», в 2006—2015 годах — как высокий», а в 2016—2017 и 2021—2022 годах как «повышенный».

По словам специалистов, хуже всего на качество воздуха в Северной столицы влияют выбросы формальдегида, озона, аммиака и диоксида азота, которые выделяются во время работы промышленных и теплоэнергетических предприятий, а также на фоне использования водного и автомобильного транспорта.

На месте мусорного полигон под Петербургом хотят построить горнолыжный курорт. Предполагается, что новый владелец свалки «Северная Самарка» во Всеволожском районе возведет там горнолыжный склон, тюбинговую трассу высотой до 90 метров, сноуборд–парк высотой 60 метров и другие инфраструктурные объекты.