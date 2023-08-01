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Экология

Предприятие по переработке пластика появится в Петербурге

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Его создают совместно городской регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Невский экологический оператор» и АО крупнейший перевозчик ТКО в Петербурге «Автопарк №1 Спецтранс». В будущем там планируют перерабатывать и другое вторсырье.

Shutterstock.com

Предприятие будет работать на территории КПО «Волхонка» НЭО на Волхонском шоссе. В НЭО пока не называют точной даты запуска переработки, проект находится на начальной стадии, пишет «Деловой Петербург».

В самом начале на заводе будут делать флексу (хлопья из пластика), а после в планах перейти к производству готовых продуктов. Ранее в НЭО отмечали, что хотят создать производства по переработке других вторичных материальных ресурсов. Однако пока речь идет только о пластике.

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