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Экология

Биотопливом на основе масла из-под картошки фри заправили судно в Петербурге

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Это сделали впервые в России. За основу взяли низкосернистое топливо для судов и добавили в него использованное фритюрное масло. Вторсырье прошло несколько этапов обработки: отстаивание, фильтрация и термообработка.

Shutterstock.com

Как рассказали в пресс-службе «Газпром нефти», помимо масла, которое предоставило «Вкусно — и точка», в биотопливо входит низкосернистое судовое топливо. Масло проходит несколько этапов обработки: отстаивается, фильтруется и проходит термообработку на отдельном предприятии. А все компоненты смешивают, проверяют, хранят непосредственно в порту.

Пока новое биотопливо использовали в качестве тестовой бункеровки. Подобное топливо можно использовать на большинстве морских и речных судов.

«Мы рассматриваем дальнейшее расширение продуктового портфеля, в том числе за счет биотоплива. Проведенная тестовая заправка в Санкт-Петербурге показала, что новое зеленое топливо по своим техническим характеристикам полностью соответствует традиционным нефтепродуктам, при этом его использование значительно снижает углеродный след», — отметил генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Антон Соболев.

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