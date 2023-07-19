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Айсберг размером с два Петербурга спустя 30 лет начал дрейфовать у берегов Антарктиды

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Ледник движется со скоростью 150 км в месяц по морю Уэдделла вдоль берегов самого южного континента. Это самый крупный на планете айсберг, севший на мель 30 лет назад.

Shutterstock.com

Как сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ), площадь дрейфующего айсберга составляет около 4170 квадратных километров, что более чем вдвое больше площади Петербурга.

В сентябре 1986 года от берега Антарктиды откололся край шельфового ледника, который разделился на три гигантских айсберга, на одном из которых располагалась сезонная база Дружная-1 советской антарктической экспедиции с геологическим оборудованием.

Установить точное местонахождение станции удалось спустя несколько месяцев после происшествия. База и оборудование сохранились, их удалось эвакуировать в начале февраля 1987 года.

Позднее центральный из айсбергов, который прозвали А23а, сел на мель, фактически стал ледяным островом. Сейчас за дрейфом огромного ледника наблюдают специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ, который базируется в Петербурге. По их мнению, ледяной гигант «будет вынесен на чистую воду». Этого специалисты ожидают уже в этом году.

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