Айсберг размером с два Петербурга спустя 30 лет начал дрейфовать у берегов Антарктиды

Как сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ), площадь дрейфующего айсберга составляет около 4170 квадратных километров, что более чем вдвое больше площади Петербурга.

В сентябре 1986 года от берега Антарктиды откололся край шельфового ледника, который разделился на три гигантских айсберга, на одном из которых располагалась сезонная база Дружная-1 советской антарктической экспедиции с геологическим оборудованием.

Установить точное местонахождение станции удалось спустя несколько месяцев после происшествия. База и оборудование сохранились, их удалось эвакуировать в начале февраля 1987 года.

Позднее центральный из айсбергов, который прозвали А23а, сел на мель, фактически стал ледяным островом. Сейчас за дрейфом огромного ледника наблюдают специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ, который базируется в Петербурге. По их мнению, ледяной гигант «будет вынесен на чистую воду». Этого специалисты ожидают уже в этом году.