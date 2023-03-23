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Экология

Мусорный полигон может появиться на месте водоема в Ленобласти. Местные жители против

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В комплексе по переработке отходов (КПО), который собираются построить в поселке Дубровка, планируют сортировать мусор, производить альтернативное топливо и компост. Больше всего жителей беспокоит, что КПО разместят на месте затопленного карьера Дубровка.

Shutterstock.com

Обеспокоенные строительством люди выстроились в слово «вода» в карьере в поселке Дубровка, где хотят построить комплекс по переработке отходов (КПО). Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Против полигона ТБО и завода на Дубровке». Активисты выяснили из проектной документации, что комплекс могут разместить на месте водоема.

Документы к строительству готовят по заказу «Невского экологического оператора» («НЭО»). Компания занимается вывозом мусора из Петербурга. В КПО будет перерабатывать до 600 тысяч тонн отходов в год. Там планируют сортировать мусор, производить альтернативное топливо, компостирование, а также хранить несортируемые остатки.

В проектной документации также упоминается, что карьер затоплен дождевыми водами, хотя специалисты нашли на участке два водоносных горизонта, пишет издание «Бумага».

Карьер Дубровка занимает площадь в 70 гектаров, а его глубина доходит до 11 метров. Общий объем воды в нем составляет около 3 миллионов кубометров, писали защитники карьера. Участок находится в 20 километрах от Петербурга и граничит с территорией природного заказника «Приневский».

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