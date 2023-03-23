На многоразовых бутылках в 40 тыс. раз больше бактерий, чем на унитазе. Что?? Да! Пить из такой тары опасно? Разбираем мифы и факты

Американские ученые нашли на многоразовых бутылках в 40 000 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза, и в 14 раз больше, чем на кошачьей миске. Микробы могут вызывать тошноту, рвоту, пневмонию и другие инфекции. Стоит ли отказываться от любимых емкостей? «Собака.ru» вместе с экспертами разбирается, какую тару и когда может быть опасно использовать для хранения жидкостей и почему.
В бутилированной воде есть микропластик?
Чаще всего пластиковые одноразовые бутылки для воды сделаны из ПЭТа (полиэтилентерефталата). В прошлом году зарубежные ученые опубликовали исследование, где отмечают: переработанный ПЭТ может выделять более высокие концентрации химических веществ по сравнению с первичным ПЭТ. «Мы не знаем, какой риск для потребителей, но очевидно, что это дополнительный источник воздействия сложных смесей химических веществ на организм», — подчеркивают эксперты российского отделения «Гринпис» в разговоре с «Собака.ru».
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Chemistry, в воде из пластиковых бутылок в среднем примерно в два раза больше микропластика, чем в воде из-под крана. Другие зарубежные ученые провели эксперимент с открытием и закрытием тары пластиковой крышкой и выяснили, что при таком механическом воздействии концентрация микропластика в воде увеличивалась.
Ученые из Университета штата Нью-Йорк проверили 259 отдельных бутылок из 27 разных партий. Исследовали продукцию 11 самых известных брендов в мире: Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life, San Pellegrino, Aqua (Индонезия), Bisleri (Индия), Epura (Мексика), Gerolsteiner (Мексика), Minalba (Бразилия), Wahaha (Китай). Эксперимент показал, что из всех образцов лишь 17 (или 7% бутилированной воды) не содержали следов микропластика. В остальных 93% нашли повышенную норму — 325 частиц пластика на каждый литр.
Специалисты по всему миру изучают влияние микропластика на организм. «Тем не менее есть исследования, демонстрирующие взаимосвязь между концентрацией микропластика в организме и воспалительными заболеваниями кишечника. Еще потенциальную угрозу для животных и людей представляют опасные химические вещества, которые содержатся в добавках для производства пластмасс», — подчеркивают эксперты российского отделения «Гринпис».
Бутилированная вода может содержать бактерии, металлы и опасные вещества?
Эксперты российского отделения «Гринпис» отмечают: вода в одноразовой бутылке может загрязняться из-за неправильного хранения. Если на полку, где стоит бутылка, падают прямые солнечные лучи, или пластик нагревается из-за горячего напитка, в воду могут попадать токсичные вещества. «Высокие температуры и интенсивный солнечный свет могут увеличить скорость выщелачивания химических веществ, например, сурьмы, являющейся токсичным металлом», — рассказывают эксперты российского отделения «Гринпис». Врач терапевт-гастроэнтеролог клиники семейной медицины «МЕДИ на Невском» Елена Карабан добавляет: «При нагревании пластика выделяются полипептиды и через жидкость попадают в организм — они могут влиять на генотип человека и на способность к зачатию».
Питьевая бутилированная вода не должна стоять под прямыми лучами солнца, возле отопительных приборов. Хранить ее стоит при температуре от +2 до +20 градусов в затемненных, проветриваемых помещениях или в холодильнике. При соблюдении этих правил, если бутылка сделана из качественного полиэтилентерефталата (ПЭТ), токсические вещества не выделяются.
Можно ли использовать повторно одноразовую пластиковую бутылку?
Бутылку с маркировкой «1» (PET или PETE), «3» и «7» (PVC и PC) рекомендуют использовать только один раз. При попадании кислорода тара может выделять токсичные вещества, которые попадают в воду. Значительно реже для упаковки воды используют другой вид пластмассы — поливинилхлорид (ПВХ). Обозначают треугольником с цифрой 3 и надписью PVC. Содержащийся в нем канцероген винилхлорид обладает способностью проникать в продукты питания, а затем и в организм человека.
«Особо опасно повторное использование пластиковой тары, поскольку на ее поверхности образуется множество бактерий — они могут вызывать всевозможные кишечные заболевания, желудочно-кишечные расстройства, метеоризм, плохое переваривание пищи, дисбактериоз, — подчеркивает врач терапевт-гастроэнтеролог клиники семейной медицины «МЕДИ на Невском» Елена Карабан в разговоре с «Собака.ru». Опрошенные редакцией эксперты настоятельно рекомендуют утилизировать одноразовую пластиковую бутылку после употребления жидкости, так как ее может быть трудно тщательно очистить между использованиями.
А вода из бутылей для кулера безопасна?
Для производства 18-19 литровых бутылок для воды используют поликарбонат — он позволяет сделать емкость прочной и продлить ее срок службы. Его производят на основе высокотоксичного вещества бисфенола А, вред которого для здоровья человека официально признало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2010 году. При нагреве или длительном хранении в такой посуде бисфенол А выделяется в еду и напитки. Накапливаясь в организме человека, вызывает онкологические заболевания, угнетение репродуктивной функции и эндокринной системы, задержку развития мозга, сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. В последние годы российские и зарубежные ученые говорят о выделении низких концентраций бисфенола А в еду — менее 5 частиц на миллиард. То есть человек должен каждый день употреблять не менее 600 килограммов пищи и напитков, которые контактировали с поликарбонатом, чтобы он нанес вред организму.
Росконтроль считает: если использовать поликарбонатные бутыли только для воды и не наливать в них кипяток, они являются более безопасными с точки зрения миграции токсичных веществ из тары в воду, чем обычные пластиковые бутылки.
Пластиковые многоразовые бутылки берем?
Ученые из Копенгагенского университета провели эксперимент: взяли новые многоразовые пластиковые емкости и те, что уже использовали 2-3 раза в неделю, и имитировали ежедневное применение их в быту. Тару мыли в посудомоечной машине с обычным моющим средством при температуре 65 градусов, а затем промывали водой из-под крана. Во время исследования эксперты обнаружили в питьевой воде из таких емкостей более 400 веществ, выделившихся из пластика, а также более 3500 соединений от средств для посудомоечных машин. Большую часть веществ идентифицировать сразу не удалось, но тем не менее эксперты выявили антиоксиданты, разрушители пластика, разделитель антиадгезив, инсектицид диэтилтолуамид, фотоинициаторы. Последние — химические соединения, поглощающие УФ-излучение и генерирующие свободные радикалы. Потенциально могут обладать канцерогенными свойствами и негативно влиять на эндокринную систему.
«При неправильной и некачественной обработке многоразовых пластиковых бутылок, например, если горлышко достаточно узкое и его трудно промыть, в таре начнут образовываться бактерии, в частности кишечная палочка», — добавляет врач терапевт-гастроэнтеролог клиники семейной медицины «МЕДИ на Невском» Елена Карабан.
Как минимизировать вред на организм
- По возможности лучше избегать пластика. «Даже многоразовые пластиковые бутылки, которые, как правило, изготовлены из полиэтилена, полипропилена или поликарбоната, со временем могут выделять химикаты в воду, а при мытье — "подхватывать" сложносмываемые дополнительные химикаты», — отмечают эксперты российского отделения «Гринпис» в разговоре с «Собака.ru».
- Выбирайте стеклянные емкости или бутылки из нержавеющей стали. Последний вариант — более прочный, легче чистить при высоких температурах, что поможет избежать загрязнения бактериями.
- Если выбираете воду в пластиковой бутылке, покупайте ту, что изготовлена недавно. Чем дольше хранилась жидкость, тем больше вредных веществ из пластика в нее успело попасть. Тара не должна пахнуть пластиком, а при вскрытии вода не должна быть затхлой.
- «Многоразовую питьевую бутылку лучше наполнять водой дома. В общественных местах, например, в спортзалах кулеры зачастую могут не проходить должного технического обслуживания и быть источником болезнетворных микроорганизмов», — заключает врач терапевт-гастроэнтеролог клиники семейной медицины «МЕДИ на Невском» Елена Карабан.
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