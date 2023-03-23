На многоразовых бутылках в 40 тыс. раз больше бактерий, чем на унитазе. Что?? Да! Пить из такой тары опасно? Разбираем мифы и факты

В бутилированной воде есть микропластик?

Чаще всего пластиковые одноразовые бутылки для воды сделаны из ПЭТа (полиэтилентерефталата). В прошлом году зарубежные ученые опубликовали исследование, где отмечают: переработанный ПЭТ может выделять более высокие концентрации химических веществ по сравнению с первичным ПЭТ. «Мы не знаем, какой риск для потребителей, но очевидно, что это дополнительный источник воздействия сложных смесей химических веществ на организм», — подчеркивают эксперты российского отделения «Гринпис» в разговоре с «Собака.ru».

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Chemistry, в воде из пластиковых бутылок в среднем примерно в два раза больше микропластика, чем в воде из-под крана. Другие зарубежные ученые провели эксперимент с открытием и закрытием тары пластиковой крышкой и выяснили, что при таком механическом воздействии концентрация микропластика в воде увеличивалась.

Ученые из Университета штата Нью-Йорк проверили 259 отдельных бутылок из 27 разных партий. Исследовали продукцию 11 самых известных брендов в мире: Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life, San Pellegrino, Aqua (Индонезия), Bisleri (Индия), Epura (Мексика), Gerolsteiner (Мексика), Minalba (Бразилия), Wahaha (Китай). Эксперимент показал, что из всех образцов лишь 17 (или 7% бутилированной воды) не содержали следов микропластика. В остальных 93% нашли повышенную норму — 325 частиц пластика на каждый литр.

Специалисты по всему миру изучают влияние микропластика на организм. «Тем не менее есть исследования, демонстрирующие взаимосвязь между концентрацией микропластика в организме и воспалительными заболеваниями кишечника. Еще потенциальную угрозу для животных и людей представляют опасные химические вещества, которые содержатся в добавках для производства пластмасс», — подчеркивают эксперты российского отделения «Гринпис».