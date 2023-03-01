Greenpeace собирает адреса на карту для жизни без отходов

Карта для жизни без отходов будет встроена в сайт Recyclemap, где сейчас отмечены 25 тысяч пунктов и баков приема вторсырья для переработки. На портале появятся новые адреса в десятках регионах страны (в том числе и в Петербурге), где можно купить продукты или средства для уборки в свою тару, зашить платье, купить вещи в секонд-хенде, налить воду в свою бутылку, арендовать, починить или взять вещи бесплатно, но при этом сохранить природу и не создавать новые отходы.

«Мы хотим собрать на одной карте как можно больше zero waste инициатив, чтобы сделать жизнь в стиле ноль отходов проще и остановить рост отходов. 128 неравнодушных людей уже прислали нам 255 локаций в 67 городах. Но мы уверены, что таких мест намного больше. Наша цель – 5000 адресов. Без помощи людей нам не справиться», — рассказали представители Greenpeace.

Как стать участником:

Нужно заполнить форму на странице организации и получить инструкцию.

Найти в городе места с магазинами без упаковки, секонд-хендами, кофейнями, где наливают в свою кружку и другие места без отходов, а потом прислать данные.

После проверки адресов их внесут на карту. В первую очередь появятся точки в тех городах, где есть модераторы проекта. Они проверяют полученные данные и поддерживают карту в актуальном виде. Также разработку инициативы можно поддержать пожертвованием.