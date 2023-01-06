2022 год стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Синоптик назвал прошедший год «аномально теплым». «Средняя годовая температура воздуха в 2022 году, осредненная по всем городам и месяцам, заняла второе место в ранге самых высоких. Теплее был только 2020 год, но он был совершенно уникальный. Это единственный год, когда средняя температура по всей России оказалась положительной. Наша страна северная все-таки, поэтому это и удивительно. 2022 год тоже выдался аномально теплым, но средняя температура составила минус 1 градус», — сообщил он.

По словам Вильфанда, наиболее значительные годовые аномалии в 2022 году зафиксированы на севере европейской территории России, севере Урала, в Сибири и Якутии.

2023 год также начался с температурных рекордов. Утро 1 января стало самым тёплым за всю историю наблюдений. Уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в +4,8 градуса. Но тем не менее сейчас европейскую часть России накрыла волна сильного похолодания. Так прошлая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров показали -12,7 градусов.