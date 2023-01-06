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Экология

2022 год стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений

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Он занял второе место за 2020 годом. Его средняя температура составила -1 градус по Цельсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Panorama Images/shutterstock

Синоптик назвал прошедший год «аномально теплым». «Средняя годовая температура воздуха в 2022 году, осредненная по всем городам и месяцам, заняла второе место в ранге самых высоких. Теплее был только 2020 год, но он был совершенно уникальный. Это единственный год, когда средняя температура по всей России оказалась положительной. Наша страна северная все-таки, поэтому это и удивительно. 2022 год тоже выдался аномально теплым, но средняя температура составила минус 1 градус», — сообщил он.

По словам Вильфанда, наиболее значительные годовые аномалии в 2022 году зафиксированы на севере европейской территории России, севере Урала, в Сибири и Якутии.

2023 год также начался с температурных рекордов. Утро 1 января стало самым тёплым за всю историю наблюдений. Уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в +4,8 градуса. Но тем не менее сейчас европейскую часть России накрыла волна сильного похолодания. Так прошлая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров показали -12,7 градусов.

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