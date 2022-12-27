Какие природные аномалии были в 2022 году в России

В России земля нагревается в 2,5 раза быстрее, чем остальная суша на планете. Это чревато более теплой зимой, большим количеством осадков и деградацией почвы. «Собака.ru» вспомнила, какие климатические рекорды были в 2022 году и спросила у эксперта программы по климату и энергетике российского отделения Greenpeace Владимира Асикритова, что ожидать в ближайшие десятилетия: от увеличения смертности до аномальной жары и наводнений.
Жара
Новые рекорды настигли Петербург! 2 июля температура воздуха достигла +31,8 градусов — выше, чем в 2011 году. Она сохранялась несколько дней, поэтому в городе даже продлили «желтый» уровень погодной опасности. 17 августа — выше 30 градусов, еще никогда не было так жарко в этот день. Музеи Петергофа даже закрывали раньше, пока температура не спала.
В Норильске с 21 июня среднесуточная температура превышала средние многолетние показатели. Через два дня столбики термометров поднялись до +32 — это самая высокая в июне за всю историю наблюдений в городе.
26 августа стал самым теплым днем за 53-летнюю историю наблюдений для этого дня в Москве — +30,3 градуса. В Подмосковье число пожаров из-за аномальной погоды увеличилось с 16 до 189 в сравнении с прошлым годом. В этом же месяце в Архангельской области температура была на 7-10 градусов выше нормы. В регионе установили особый режим и запретили людям посещать леса, чтобы не спровоцировать горение.
Засуха
C мая по июль синоптики отметили дефицит осадков во Владимирской и Ростовской областях, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке, что обычно приводит к засухе почвы засухе и гибели растений. В Москве только пять дней в августе шли дожди с общим количеством осадков всего 4 мм. «С 1966 года это самый сухой результат. Если брать всю историю, рекорд по засухе в этом месяце — 1938 год, когда выпал всего 1 мм», — отметил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
В Перми август и июль стали самыми сухими за 140 лет. Количество осадков за два месяца составило 10-15% от нормы. Тем не менее не было крупных лесных пожаров и большого вредя для сельскохозяйственной сферы из-за позднего прихода аномалии. Но это еще не все: летом в 13 районах Омской области ввели режим ЧС. Из-за дефицита осадков погиб урожай на 10 тысячах гектаров (для сравнения Дворцовая площадь — 5,4 га). Специалисты убрали на 10-15 дней раньше яровые культуры, чтобы спасти их. В Ненецком автономном округе тоже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обмеления реки Печоры в жару. Люди, возвращающиеся из отпусков, не могли доехать до Нарьян-Мара.
Что происходит с климатом?
Владимир Асикритов
Эксперт программы по климату и энергетике российского отделения Greenpeace:
«У нас в большей степени северная страна, а в таких широтах рост температуры происходит быстрее, чем в среднем по миру. В Арктической зоне России за десятилетие поднялась температура на 0,71 градуса. Из-за чего сокращается площадь морского льда и деградирует вечная мерзлота.
Над материковой частью страны температура поднимается каждые 10 лет на 0,51 градуса. Участились волны жары. Если с 1961 по 1980 год было всего три таких периода дольше пяти дней, то с 2001 по 2020 год — одно лето, когда не было сильного зноя — в 2004 году. За последние 10 лет опасных наводнений в сезон половодья стало больше на 38%, заторных — на 15%, опасных паводков — на 13,7%.
В России сокращается снежный сезон, разрушаются ледники Северного Кавказа. Это происходит на фоне значительного роста концентрации углекислого газа — за последние 10 лет она выросла на 25 %».
Наводнения
Июль был богат на наводнения: в якутском городе Верхоянск из-за сильных дождей река Яна переполнилась, и дамбу прорвало. В селе Суордах вода настигла 88 жилых домов, местных жителей эвакуировали. В Сочи мощный ливень затопил дороги, магазины и первые этажи зданий, а один человек даже погиб. В Чите подтопило 800 домов и 1773 приусадебных участка. Сотрудники МЧС помогали жителям откачивать воду. В Приморье из-за обильных осадков пострадали 18 домов и 500 приусадебных участков. В августе в Приамурье более 30 населенных пунктов отрезало паводком, а Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Из-за сильных дождей и ветра затопило дороги, Московский вокзал, а деревья падали на автомобили.
Ураганы
Летом из-за непогоды в Москве был поврежден потолок северного вестибюля станции Владыкино МЦК, 10 человек доставили в больницу, один погиб. А в Петербурге 267 деревьев рухнули, пострадали автомобили, ограды и линии электропередач. На Савушкина даже забил фонтан высотой в 6 этажей, а в центре от напора воды еле держались крышки люков. В сентябре по Курской области прошел ураган. Без света сидели 10 тысяч человек. Ветер сносил крыши с домов, испортил фасады зданий, вырывал с корнем деревья, а два человека погибли.
Снежные рекорды и опасный гололед
Впервые с 2002 года в Пермском крае во второй половине мая выпал снег. Раньше это было естественно, но из-за глобального потепления такое явление можно редко встретить. В декабре в городе выпало 77% от месячной нормы осадков за три дня (это самый сильный снегопад за 8 лет).
В Петербурге 12 декабря выпало 15,7 мм снега — новый максимум для данного дня. Похожие значения были в декабря 2010 года — 9,3 мм. Через 10 дней пешеходы и автомобилисты столкнулись с ледяными дождями и гололедом. Начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сравнил это с аномалией 1981 года: все дороги, тротуары покрыты толстым слоем прозрачного льда. Правда, в город пришла положительная температура, и корка быстро растаяла (в 1981 году горожанам так не повезло!). В Москве снегопады повторили рекорд 1941 года: 19 декабря высота покрова составила 34 сантиметра: завалило дороги, тротуары, остановки. А в Приморском крае за два дня выпало 647 (!) процентов месячной нормы.
Что нам ожидать в ближайшие десятилетия?
Владимир Асикритов
Эксперт программы по климату и энергетике российского отделения Greenpeace:
«К 2030 году новая норма может привести к росту смертности примерно на 0,1%. К концу этого десятилетия 0,5% всей миграции в России и через ее границы будет связана с изменением климата. Из-за таяния вечной мерзлоты будет разрушаться инфраструктура: от автомобильных и железных дорог до трубопроводов и зданий.
Вслед за ростом средней температуры воздуха увеличится продолжительность волн аномальной жары. Угрозы снижения урожайности из-за изменения климата можно ожидать в основных зернопроизводящих районах: в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, на юге Западной Сибири.
В будущем уровень Балтийского моря может повысится. Большое количество осадков и размытие берегов будут чаще угрожать Петербургу. За XVIII век город пережил 75 наводнений, в XIX — 77, а в XX — 138. Сегодня защитные сооружения сдерживают порывы стихии, но предугадать, что будет завтра, мы не можем. Городу важно адаптировать инфраструктуру и сокращать выбросы парниковых газов.
На производство 1 кВт электроэнергии на газовых и угольных станциях в атмосферу уходит от 300 до 1000 грамм углекислого газа. Дома можно сократить выбросы, заменив обычные лампочки на светодиодные, установить терморегуляторы для батарей, выбирать технику класса энергоэффективности А + и А ++, поставить насадки на краны для контроля напора воды. Это не только снизит выбросы, но и сэкономит средства. И, конечно, необходимо развивать зеленую энергетику!».
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