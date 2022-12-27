Какие природные аномалии были в 2022 году в России

Жара

Новые рекорды настигли Петербург! 2 июля температура воздуха достигла +31,8 градусов — выше, чем в 2011 году. Она сохранялась несколько дней, поэтому в городе даже продлили «желтый» уровень погодной опасности. 17 августа — выше 30 градусов, еще никогда не было так жарко в этот день. Музеи Петергофа даже закрывали раньше, пока температура не спала.

В Норильске с 21 июня среднесуточная температура превышала средние многолетние показатели. Через два дня столбики термометров поднялись до +32 — это самая высокая в июне за всю историю наблюдений в городе.

26 августа стал самым теплым днем за 53-летнюю историю наблюдений для этого дня в Москве — +30,3 градуса. В Подмосковье число пожаров из-за аномальной погоды увеличилось с 16 до 189 в сравнении с прошлым годом. В этом же месяце в Архангельской области температура была на 7-10 градусов выше нормы. В регионе установили особый режим и запретили людям посещать леса, чтобы не спровоцировать горение.