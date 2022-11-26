В Петербурге разработали коллайдер для производства экологичного биотоплива из опилок

Сначала коллайдер измельчает древесину до порошка. Затем опилки попадают в экструдер - машину для непрерывной переработки, где превращаются в твердое топливо в виде брикетов. «В час оборудование выпускает три тонны такого сухого материала. Затем эту муку мы отправляем в экструдер, который формирует однородный расплав и придает ему форму брикета. Далее брикет можно подвергнуть торрефикации или карбонизации, и превратить в древесный уголь, получив еще один наукоемкий продукт», — приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки, профессора Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Эдуарда Акима.

По словам создателей, массовое производство биотоплива и применение его в коммунальном хозяйстве позволит перевести лесной сектор на углеродную нейтральность и снизить вредные выбросы в атмосферу. «Переход к низкоуглеродной экономике - один из важнейших вызовов для человечества. Наша задача состоит в том, чтобы сократить углеродный след и остановить глобальное изменение климата. Лесной сектор может раньше других перейти на углеродную нейтральность. В этом плане он имеет фантастические возможности», — сказал Эдуард Аким.

Напомним, что ученые сообщали о рекордных уровнях парниковых газов. Об этом говорится в новом отчете Всемирной метеорологической организации.