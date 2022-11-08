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Экология

В Госдуме попросят Генпрокуратуру признать Greenpeace нежелательной организацией

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Депутат Госдумы из межфракционной рабочей группы «Байкал» Александр Якубовский считает, что организация действует «не в интересах России и ее жителей». Ранее он предлагал признать Greenpeace иноагентом.

BarMur / Shutterstock.com

Кроме того, депутаты и сенаторы намерены обратить внимание Совбеза на ряд «деструктивных аспектов деятельности данной организации с целью сделать соответствующие выводы».

Аналогичную просьбу высказывало в апреле Российское экологическое общество. По мнению РЭО, Greenpeace и WWF проводят «недружественные действия» в отношении экологической политики России, в том числе, «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».

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