В Госдуме попросят Генпрокуратуру признать Greenpeace нежелательной организацией

Кроме того, депутаты и сенаторы намерены обратить внимание Совбеза на ряд «деструктивных аспектов деятельности данной организации с целью сделать соответствующие выводы».

Аналогичную просьбу высказывало в апреле Российское экологическое общество. По мнению РЭО, Greenpeace и WWF проводят «недружественные действия» в отношении экологической политики России, в том числе, «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».