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Исследование: 34% россиян готовы отказаться от печатной прессы ради экологии

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Такие данные показал совместный опрос «СберСтрахования жизни» и аналитиков медиахолдинга Rambler&Co, сообщает ТАСС.

Shutterstock.com

«34% участников опроса уже постепенно отказываются от бумаги. Для этого 41% респондентов получают информацию из электронных СМИ и всего 5% – из печатной прессы. Больше половины (54%) сочетают оба варианта потребления контента», – приводит сообщение информагентство.

Согласно данным опроса, книги в бумажном читают 41% россиян, через электронные носители –19%. При этом 40% респондентов ответили, что все зависит от жанра и автора.

Исследование также показало, что  24% респондентов стараются сдавать использованную бумагу на переработку, каждый пятый ее сжигает – 20%. Всего 3% пользуются шредером, 53% просто выкидывают бумагу в мусорный бак с прочими отходами.

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