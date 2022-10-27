Исследование: 34% россиян готовы отказаться от печатной прессы ради экологии

«34% участников опроса уже постепенно отказываются от бумаги. Для этого 41% респондентов получают информацию из электронных СМИ и всего 5% – из печатной прессы. Больше половины (54%) сочетают оба варианта потребления контента», – приводит сообщение информагентство.

Согласно данным опроса, книги в бумажном читают 41% россиян, через электронные носители –19%. При этом 40% респондентов ответили, что все зависит от жанра и автора.

Исследование также показало, что 24% респондентов стараются сдавать использованную бумагу на переработку, каждый пятый ее сжигает – 20%. Всего 3% пользуются шредером, 53% просто выкидывают бумагу в мусорный бак с прочими отходами.