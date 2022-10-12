Исследование: таяние ледников и айсбергов за 20 лет повысило уровень моря на 2,2 мм

Из-за климатических изменений в заполярных регионах Земли температура стала на четыре-девять градусов Цельсия выше, чем в прошлые столетия. По словам экспертов, в будущем это приведет к резкому сокращению ледовых шапок.

«Проведенные нами расчеты показали, что за последние два десятка лет все прибрежные ледовые массивы Северного полушария теряли свыше 223 млрд тонн массы ежегодно в результате их таяния в водах морей и океанов, а также периодического откола айсбергов. Это означает, что уровень моря в этот период времени дополнительно вырос на 2,2 мм в результате разрушения этих ледников», — сообщают исследователи.

Они выяснили, что в 2000-2010 годах показатель темпов таяния ледников составлял около 44,4 млрд тонн в год, в последующее десятилетие — до 51,9 млрд тонн в год.

По данным климатологов, эти процессы сильно затронули Новую Землю, Северную Землю и другие регионы российской Арктики, где темпы таяния выросли на 50-55%. Полученные данные помогут специалистам составить климатические прогнозы.