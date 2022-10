Знакомьтесь, биолог Рейчел Карсон. Благодаря ей обратили внимание на вред пестицидов

Статья способствовала изданию ее первой книги «Под морским ветром» (Under the Sea- Wind). К сожалению, она оказалась коммерческим провалом: было продано всего 2000 экземпляров. Автору понадобилось два года, чтобы прийти в себя от этого удара, но интерес к природе и нужда в деньгах заставили Рейчел снова взяться за перо. Карсон написала еще одну книгу. «Море вокруг нас» (The Sea Around Us), увидевшая свет в 1951 году, получила Национальную книжную премию в категории нехудожественной литературы и укрепила положение Карсон как писательницы. По сей день «Море вокруг нас» считается одной из самых успешных книг о природе.

Массовый интерес к природе очень ее воодушевлял. «Мы живем в эпоху науки, однако считаем научные знания прерогативой лишь немногих людей, изолированных в своих лабораториях, словно монахи. Это неверно, — сказала Карсон в одном из выступлений. — Материалы науки — это материалы самой жизни. Наука — часть реальности нашего существования, “что”, “как” и “почему” всего, что мы воспринимаем».