Знакомьтесь, биолог Рейчел Карсон. Благодаря ей обратили внимание на вред пестицидов

Говорить о Рейчел Карсон — значит говорить о «Безмолвной весне» (Silent Spring). Впервые увидевшая свет в виде цикла статей в журнале The New Yorker и изданная в виде книги в 1962 году, «Безмолвная весна» описывает разрушительные последствия чрезмерного использования пестицидов. Книгу отличал строгий научный подход к проблеме: распыляя химикаты ради решения одной задачи — уничтожения вредителей или сорняков — без учета последствий для всего остального, люди часто приносят больше вреда, чем пользы. Это была прекрасно написанная история ужасов.

«Безмолвная весна» породила быстро растущее экологическое движение и указала общественности на мишень — многомиллионную химическую промышленность. В ответ функционеры химической промышленности вложили четверть миллиона долларов в кампанию по очернению Карсон . Ее называли истеричкой, старой девой, убоявшейся безобидных мошек. Если Карсон или ее книга вызывали возмущение, химпром тут же подливал масла в огонь. В результате в начале 1960-х Карсон оказалась в эпицентре шумного публичного противостояния, одна сторона которого надеялась сохранить природу, а другая — хотела подчинить ее. К счастью, Карсон всю жизнь готовилась к такой битве.