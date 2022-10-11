Знакомьтесь, биолог Рейчел Карсон. Благодаря ей обратили внимание на вред пестицидов

Как общество осознало, что пестициды ДДТ (их раньше применяли всюду, а теперь против комаров и вредителей хлопка) — это яд? Биолог Рейчел Карсон написала книгу «Безмолвная весна» о плачевных последствиях загрязнения окружающей среды этими веществами, именно ей мы обязаны развитием экологического общественного движения. Публикуем отрывок о биологе из книги независимой журналистки, автора The New Yorker Рэйчел Свейби «52 упрямые женщины: Ученые, которые изменили мир».
Говорить о Рейчел Карсон — значит говорить о «Безмолвной весне» (Silent Spring). Впервые увидевшая свет в виде цикла статей в журнале The New Yorker и изданная в виде книги в 1962 году, «Безмолвная весна» описывает разрушительные последствия чрезмерного использования пестицидов. Книгу отличал строгий научный подход к проблеме: распыляя химикаты ради решения одной задачи — уничтожения вредителей или сорняков — без учета последствий для всего остального, люди часто приносят больше вреда, чем пользы. Это была прекрасно написанная история ужасов.
«Безмолвная весна» породила быстро растущее экологическое движение и указала общественности на мишень — многомиллионную химическую промышленность. В ответ функционеры химической промышленности вложили четверть миллиона долларов в кампанию по очернению Карсон . Ее называли истеричкой, старой девой, убоявшейся безобидных мошек. Если Карсон или ее книга вызывали возмущение, химпром тут же подливал масла в огонь. В результате в начале 1960-х Карсон оказалась в эпицентре шумного публичного противостояния, одна сторона которого надеялась сохранить природу, а другая — хотела подчинить ее. К счастью, Карсон всю жизнь готовилась к такой битве.
Рейчел с детства любила бывать на природе. Птицы и растения, которые она видела вокруг своего сельского дома в Пенсильвании, будоражили ее воображение. Там она нашла окаменелую рыбу, смотрела на птиц и собирала растения. В восемь лет Рейчел написала книгу о паре вьюрков, ищущих место для гнезда, — «Коричневый домик» (Little Brown House). Так она примкнула к юным авторам, публикующимся в не существующем ныне журнале для детей St. Nicholas. (Уильям Фолкнер, Фрэнсис Скотт Фицджеральд , Эдвард Эстлин Каммингс и Элвин Брукс Уайт также в детстве печатались в этом журнале.) Карсон любила подчеркивать, что стала профессиональным писателем в одиннадцать лет.
Когда Рейчел благодаря стипендии от избирательного округа поступила в Пенсильванский женский колледж, она решила изучать английскую литературу, чтобы как следует подготовиться к карьере писательницы. Однако в годы учебы самым интересным предметом оказалась биология. Та окаменелая рыба? Биология помогла узнать, что с ней случилось.
Получив магистерскую степень по зоологии в Университете Джонса Хопкинса, Карсон нашла работу на неполную ставку в Бюро рыболовства США. Хотя она предпочла науку писательству, литературные навыки очень пригодились на новом месте. Первым ее заданием стало написать сценарий цикла из 52 радиопередач «Подводный роман».
«Я думала, что навсегда покончила с сочинительством. Мне не приходило в голову, что я снова буду о чем-то писать», — вспоминала она. Работа Рейчел восхитила начальство, но признание не выразилось в деньгах. Для дополнительного заработка Карсон устроилась внештатником в газету Baltimore Sun и стала освещать вопросы охраны природы. Хотя Карсон делала карьеру в Бюро и постепенно доросла до должности морского биолога, ее обязанности не включали настоящей научной работы. Ей поручалось редактировать научные отчеты коллег и описывать результаты исследований в брошюрах для массового читателя.
То, чему Рейчел училась в Бюро днем, пригождалось ей вечером, когда она занималась фрилансом. В 1937 году Карсон опубликовала в солидном литературном журнале The Atlantic эссе «В глубинах моря», где море исследовалось с точки зрения живущих в нем животных и растений. Описание морских обитателей, даже их смерти, было завораживающим: «Все живое в океане — и растения, и животные — в конце срока своего существования возвращает воде вещества, временно взятые из нее на строительство тела. Поэтому в глубинах идет мелкий, никогда не прекращающийся дождь из распадающихся частиц, когда-то бывших живыми существами в пронизанных светом поверхностных водах или обитателями нижних сумеречных слоев» (видимо, речь о мезопелагической зоне, обычно это глубина 200–1000 метров).
Статья способствовала изданию ее первой книги «Под морским ветром» (Under the Sea- Wind). К сожалению, она оказалась коммерческим провалом: было продано всего 2000 экземпляров. Автору понадобилось два года, чтобы прийти в себя от этого удара, но интерес к природе и нужда в деньгах заставили Рейчел снова взяться за перо. Карсон написала еще одну книгу. «Море вокруг нас» (The Sea Around Us), увидевшая свет в 1951 году, получила Национальную книжную премию в категории нехудожественной литературы и укрепила положение Карсон как писательницы. По сей день «Море вокруг нас» считается одной из самых успешных книг о природе.
Массовый интерес к природе очень ее воодушевлял. «Мы живем в эпоху науки, однако считаем научные знания прерогативой лишь немногих людей, изолированных в своих лабораториях, словно монахи. Это неверно, — сказала Карсон в одном из выступлений. — Материалы науки — это материалы самой жизни. Наука — часть реальности нашего существования, “что”, “как” и “почему” всего, что мы воспринимаем».
К тому времени, когда Карсон сосредоточилась на пестицидах в «Безмолвной весне», она была широко известна. Главной целью книги стал ДДТ — 1,1,1-трихлор-2,2-бис(4-хлорфенил-этан). ДДТ, или дуст, первый инсектицид , созданный в лаборатории. Он помог справиться с малярией и тифом в годы Второй мировой войны и считался панацеей — средством из числа «лучших вещей для лучшей жизни… благодаря химии », если воспользоваться знаменитой формулировкой компании DuPont. В «Безмолвной весне» Карсон высказывает тревогу из-за его быстрого и практически повсеместного принятия: «Почти сразу ДДТ был провозглашен способом избавиться от болезней, переносимых насекомыми, и моментально выиграть войну фермеров против истребителей урожая».
Карсон утверждала: этот яд и его способность справляться с вредителями были такими новыми и революционными, что необходимые меры предосторожности не были предприняты, о далеко идущих последствиях его применения не задумывались. Использовать ДДТ — все равно что уронить одну фишку домино, не обратив внимания на длинную цепочку других фишек, падающих следом за первой.
Карсон верила в науку; вся ее карьера строилась на приверженности науке. Однако, замечала она, смотреть на применение пестицидов лишь под одним углом — к чему стремились химические концерны ради прибылей — безответственный подход. Карсон подкрепила свою точку зрения научными исследованиями и практическими наблюдениями: двадцать семь видов погибшей рыбы в реке Колорадо, парализованный работник теплицы, случайно отравленный домашний скот.
Всерьез озабоченный информацией в «Безмолвной весне», подкомитет Сената США пригласил Карсон рассказать о своих результатах, федеральные службы и организации уровня штата занялись расследованиями последствий применения ДДТ и других пестицидов, появились общественные инициативы.
«Безмолвная весна» стала невероятно влиятельной книгой. Карсон вдохновила три важнейших события 1970 года. Закон о национальной политике в области окружающей среды заложил основы «мероприятий, предотвращающих или устраняющих вред окружающей среде и биосфере и способствующих здоровью и благополучию человека»; сенатор от штата Висконсин впоследствии назвал его «самым важным элементом экологического законодательства в нашей истории». В апреле того же года Соединенные Штаты впервые провели День Земли, после чего было создано Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, ЕРА). В хроники истории ЕРА книга «Безмолвная весна» вписана первой, это официальный родоначальник агентства. К сожалению, Карсон не смогла увидеть изменений, которых потребовали и власти, и люди в ответ на ее книгу. Рак груди унес ее жизнь слишком быстро, всего через два года после выхода «Безмолвной весны», но книга изменила мир. Голос Рейчел был услышан, а ее имя навсегда вписано в число основателей современного Движения в защиту окружающей среды.
Отрывок для публикации из книги Рэйчел Свейби «52 упрямые женщины: Ученые, которые изменили мир» предоставило издательство «Альпина нон-фикшн».
Комментарии (0)