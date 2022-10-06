Специалисты завершили проектирование арктической станции «Снежинка»

«Для нашей страны это очень важно, это, если можно так выразиться, аналог Международной космической станции, где будут отрабатываться самые современные технологические и научные решения, в том числе и целый комплекс научных работ, полигонов для исследования Арктики», — рассказал информагентству губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По данным ТАСС, станция будет запущена в конце 2025 года. «Снежинка» сможет одновременно принимать до 100 человек, они будут работать на площадке круглый год.

Планируется, что работа станции будет экологически нейтральной. Она расположится в Нефритовой долине ЯНАО и станет первым в мире научно-образовательным комплексом, который работает на водородной энергетике.