Ученые СПбГУ разрабатывают новый тип экологичной упаковки для продуктов

Как сообщили в пресс-службе СПбГУ, исследователи совместно с коллегами из Индии, Бразилии и ЮАР решили создать новую «умную» упаковку для пищи, которая бы решала сразу несколько задач: спасти продукты от контакта с бактериями и микробами, придумать материал, который бы можно было легко переработать и замедлять внутренние процессы разложения и продлевать срок хранения еды.

Как рассказала руководитель научного коллектива, профессор СПбГУ (кафедра аналитической химии) Анастасия Пенькова, ученые разработают инновационное нанопокрытие — дополнительный съедобный слой в виде пленки на поверхности пищевых продуктов. Изготавливать его планируют из экологичного нанокомпозита, синтезом которого химики занимаются прямо сейчас.

«Нанокомпозит — это многокомпонентный материал, состоящий из полимерной основы (матрицы) и нанонаполнителя (модификатора). В данном проекте нанокомпозит будет состоять из каррагинана, крахмала аррорута и наноцеллюлозы с добавлением экстракта цветков. Это экологически чистые ресурсы, которые получают из остатков агропищевых отходов», — объясняет Анастасия Пенькова.

Пленка из таких материалов, в отличие от других «умных» упаковок полностью экологична и не содержит токсинов, разлагается, не оказывая отрицательного воздействия на окружающую среду. Более того, ее производство поможет в несколько раз сократить число агропищевых и пластиковых отходов на планете.

Кроме того, пленка будет увеличивать срок годности продуктов за счет антимикробных свойств, а также замедлит скорость окисления еды и уменьшит потерю воды во время ее хранения. Цветочный экстракт в составе упаковки защитит проукты от химического загрязнения и заражения патогенными микроорганизмами, а также не позволит вредным бактериям и микробам размножаться на поверхности продуктов.

«Кроме того, наша упаковка будет обладать рН-чувствительностью к среде. То есть она сможет идентифицировать процесс гниения пищи и изменять цвет, когда продукты начнут портиться, рН-чувствительным красителем также выступит экстракт цветков», — добавляет Анастасия Пенькова.