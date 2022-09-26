Власти почти в два раза собираются урезать бюджетные расходы на утилизацию мусора

Расходы на утилизацию мусора составят 12,5 млрд рублей в 2023 году. Эта цифра в два раза меньше по сравнению с показателями предыдущего года. В 2024 году на эти цели потратят 14,07 млрд рублей (в действующем законе о бюджете речь идет о 27,96 млрд рублей).

Общие траты бюджета на нацпроект «Экология», включающий «Комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами», в 2023-2024 годах предлагается снизить на 10-11% — до 119,5 млрд рублем и 88,38 млрд рублей соответственно. В 2022 году на «Экологию» собираются выделить 128,77 млрд рублей.

Расходы на «Экологию» сократят, но при этом увеличат траты на национальную оборону, которые в 2022 году могут увеличиться на 30,9% (до 4,68 трлн рублей), а в 2023-м — на 6,5% (до 4,98 трлн рублей).

Урезание расходов на «Комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами» связано с уменьшением бюджетных ассигнований на предоставление имущественных взносов в «Российского экологического оператора» (РЭО), курирующего мусорную реформу, в 2023-2024 годах на 5,1 млрд рублей и 11,6 млрд рублей соответственно.