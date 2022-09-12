Петербург не попал даже в первую десятку самых зеленых городов-миллионников России

Роскосмос составил рейтинг российских городов-миллионников по уровню озеленения на основе спутниковых снимков. Петербург занимает лишь 14 строчку из 16.
Результаты исследования появились на сайте госкорпорации. Согласно нему, первое место в рейтинге занимает Пермь, 35% города занимают зеленые насаждения. Следом в списке идет Екатеринбург (31%), Уфа (30,9%), Самара (30,3%) и Воронеж (23,3%). Москва расположилась только на седьмом месте (18,8%). Столицу обгоняет только Ростов-на-Дону (26,6%).
Далее в рейтинге:
- Новосибирск (17%)
- Нижний Новгород (16%)
- Волгоград (15,9%)
- Челябинск (13,8%)
- Казань (11,7%)
- Красноярск (9,3%)
- Петербург (8,9%)
- Омск (8,6%)
- Краснодар (8,1%)
Площадь озеленения каждого города подсчитали в границах территории с самой плотной застройкой, где живет и проводит время большинство людей. Границы плотно застроенных районов выделяли эксперты. А парки, лесопарки, скверы и скопления деревьев внутри дворов определяла нейросеть на основе спутниковых изображений.
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