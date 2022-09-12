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Петербург не попал даже в первую десятку самых зеленых городов-миллионников России

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Роскосмос составил рейтинг российских городов-миллионников по уровню озеленения на основе спутниковых снимков. Петербург занимает лишь 14 строчку из 16.

Shutterstock.com

Результаты исследования появились на сайте госкорпорации. Согласно нему, первое место в рейтинге занимает Пермь, 35% города занимают зеленые насаждения. Следом в списке идет Екатеринбург (31%), Уфа (30,9%), Самара (30,3%) и Воронеж (23,3%). Москва расположилась только на седьмом месте (18,8%). Столицу обгоняет только Ростов-на-Дону (26,6%).

Далее в рейтинге:

  • Новосибирск (17%)
  • Нижний Новгород (16%)
  • Волгоград (15,9%)
  • Челябинск (13,8%)
  • Казань (11,7%)
  • Красноярск (9,3%)
  • Петербург (8,9%)
  • Омск (8,6%)
  • Краснодар (8,1%)

Площадь озеленения каждого города подсчитали в границах территории с самой плотной застройкой, где живет и проводит время большинство людей. Границы плотно застроенных районов выделяли эксперты. А парки, лесопарки, скверы и скопления деревьев внутри дворов определяла нейросеть на основе спутниковых изображений.

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