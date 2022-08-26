В России предложили отказаться от пластиковой упаковки для букетов. Она не подлежит переработке

Как пишут «Известия», с предложением отказаться от одноразовой пластиковой упаковки для букетов Российский экологический оператор (РЭО) обратился в общественную организацию «Деловая Россия», также рекомендации были разосланы в региональные органы управления. Начать отказ, считают в операторе, можно уже с 1 сентября: букеты ко Дню знаний, который является одним из самых популярных дней для цветочных магазинов, как правило, оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, несмотря на то, что полипропилен теоретически можно и переработать, в реальности сделать это практически невозможно: перед тем, как оказаться в баке для вторсырья, упаковка должна быть чистой и сухой. Загрязненная же она не подлежит переработке, а сроки разложения пластика исчисляются десятками лет.

Инициативу Российского экологического оператора поддержали в ассоциации «Чистая страна». «Пластиковая обертка для цветов — это то, что 100% идет на полигон. То есть букет простоит четыре дня, а упаковка пролежит на свалке четыре сотни лет. Каждый покупатель должен решить для себя, стоит ли оно того», — отметил ее глава Руслан Губайдуллин. По его данным, сегодня в России образуется порядка 60 миллионов тонн отходов, и большая часть — это именно упаковка, поэтому День знаний может стать хорошим поводом для того, чтобы начать формировать у школьников и их родителей полезные привычки.

В «Деловой России» факт получения письма от РЭО подтвердили и отметили полезность инициативы. Однако воплотить ее в жизнь будет непросто: как считает член генерального совета организации Алексей Мостовщиков, необходимо искать замену неэкологичной упаковке, что может привести к подорожанию букетов. Не поддержали инициативу и в Национальной ассоциации цветоводов. «Такое упаковочное оборудование стоит миллионы долларов, а нам фактически предлагают выбросить его на помойку. Это огромные финансовые потери для наших производителей», — заявил глава организации Алексей Антипов.