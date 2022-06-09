В России хотят приравнять производство топлива из отходов к переработке. Что об этом говорят экологи?

Что происходит?

В Госдуму внесли законопроект об изменении ФЗ «Об отходах производства и потребления». Так производство топлива, компоста и других органических удобрений предлагают приравнять к утилизации. Эти меры хотят включить в единый тариф на услугу региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, то есть внести в коммунальные платежи. Эксперты считают, если законопроект примут, у ответственного за отходы бизнеса не будет мотивации развивать раздельный сбор отходов и переработку. А сжигание топлива может негативно повлиять на здоровье людей и экологию.

Реформа обращения с отходами — часть национального проекта «Экология. Так к 2030 году в России обещают обеспечить 100% сортировку мусора и снизить объем отходов, направляемых на полигоны, в два раза.