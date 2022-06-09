В России хотят приравнять производство топлива из отходов к переработке. Что об этом говорят экологи?

В Госдуму внесли законопроект об изменении ФЗ «Об отходах производства и потребления». Так производство топлива, компоста и других органических удобрений предлагают приравнять к утилизации. Активисты считают, такое решение остановит развитие вторичной переработки и раздельного сбора отходов в стране. «Собака.ru» поговорила с эксперткой проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace Анной Крюковой и руководительницей отдела содействия внедрению придомового раздельного накопления отходов ассоциации «Раздельный сбор» Анной Смирновой о том, чем опасно производство топлива из отходов и как принятие поправок может изменить нашу жизнь.
Что происходит?
В Госдуму внесли законопроект об изменении ФЗ «Об отходах производства и потребления». Так производство топлива, компоста и других органических удобрений предлагают приравнять к утилизации. Эти меры хотят включить в единый тариф на услугу региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, то есть внести в коммунальные платежи. Эксперты считают, если законопроект примут, у ответственного за отходы бизнеса не будет мотивации развивать раздельный сбор отходов и переработку. А сжигание топлива может негативно повлиять на здоровье людей и экологию.
Реформа обращения с отходами — часть национального проекта «Экология. Так к 2030 году в России обещают обеспечить 100% сортировку мусора и снизить объем отходов, направляемых на полигоны, в два раза.
Что говорят экологи?
Анна Крюкова
Экспертка проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace:
«Развитие производства топлива из отходов и его последующее сжигание ставят под угрозу раздельный сбор отходов, переработку и предотвращение образования отходов — самую приоритетную и экологичную меру. Если региональные операторы будут получать средства на производство топлива из отходов, у них исчезнет мотивация улучшать инфраструктуру для раздельного сбора, потому что они за это не получают деньги. Кроме того, сжечь могут и вторсырье, отобранное для переработки.
Производителям топлива важно, чтобы оно хорошо горело, иначе его не смогут использовать вместо ископаемого топлива в производстве, например, на цементных заводах. Как показывает мировая практика, при необходимости могут добавлять пригодное для переработки вторсырье — в Великобритании 11% такого материала фактически отправляют на сжигание.
Опасна и сама зависимость производств от поставок отходов. Если законопроект примут, в среднесрочной перспективе мы вряд ли увидим меры по сокращению образования отходов: на полках магазинов продолжит лежать одноразовая пластиковая упаковка в огромных количествах, потому что заводам и котельным необходим бесперебойный доступ к топливу из отходов.
Сжигание отходов опасно для здоровья людей и несет большие экологические риски. Например, при горении топливо из отходов выделяет тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий) и диоксины. Многие из веществ токсичны, не разлагаются и способны к накоплению в живых организмах. Некоторые вызывают онкологические заболевания и разрушают гормональную систему человека. Новообразования, проблемы с репродуктивной функцией и работой легких, гипертония — лишь часть из возможных проблем.
Вместо сжигания отходов для сохранения природы и здоровья людей необходимо ограничить оборот одноразовых товаров и производство отдельных токсичных видов пластика, которые сложно переработать (например, пластик с маркировкой 3, 6, 7), популяризировать многоразовые альтернативы, увеличивать доступность для россиян раздельного сбора, развивать переработку. Важно поддерживать проекты и организации, занимающиеся ремонтом и предоставляющие услуги по аренде вещей. Если нужно установить карниз, необязательно покупать дрель, можно вызвать мастера или попросить инструмент на время у друзей или знакомых. Так спрос на дрели (и другие предметы) будет падать, их станут производить меньше, сохраняя природные ресурсы.
В законопроекте есть и положительные моменты: признание компостирования утилизацией. Это очень важно, ведь выбросы метана на полигонах происходят именно из-за попадания органической фракции ТКО, например, остатков пищи, туда. Но если органику собирать отдельно и компостировать, получится удобрение более высокого качества. Его можно использовать в сельском хозяйстве вместо минеральных удобрений, которые плохо влияют на состояние окружающей среды. Но для производства компоста необходимо собирать органические отходы отдельно от остальных. Пока в России нет централизованной системы.
По нашим данным, во всем мире более 170 стран и регионов регулируют оборот одноразовых товаров и упаковки из пластика. В России пока нет соответствующего закона. Значимую же долю топлива из отходов будет составлять именно полимерная фракция, так как она хорошо горит. Делая ставку на сжигание такого топлива, вероятно, мы вновь отдалимся от возможности принятия такого закона».
Анна Смирнова
Руководительницей отдела содействия внедрению придомового раздельного накопления отходов ассоциации «Раздельный сбор»:
«У нас нет возможности установить хорошие системы фильтрации в котельных, на которых можно было бы сжигать RDF-топливо, — это дорого. Соответственно, мы получаем все те же опасности, как и при прямом мусоросжигании: выделение тяжелых металлов и диоксинов, большого количества углекислого газа в атмосферу, что ускоряет глобальное потепление — это путь в никуда. В Германии и Швеции используют RDF-топливо для отопления локальных котельных. Наличие этой технологии мешает развитию материальной утилизации и сокращению отходов. Если котельную отапливать таким образом, нельзя говорить о замене одноразовой упаковки на многоразовую: придется искать альтернативы топливу. Получается, из-за поправок невозможно будет развивать проекты по предотвращению образования отходов и раздельному сбору. Легкогорючие отходы (полимеры, бумага) будут и дальше производить в больших количествах и сжигать.
В 33 километрах от Петербурга АО "Невский экологический оператор" планирует построить комплекс по переработке отходов "Дубровка". В проектной документации завода сказано: если произведенное RDF-топливо не реализовано, его хоронят на полигонах. Физически с отходами ничего не происходит. Но по документам, если приравнять изготовление топлива к утилизации, статистика переработанных отходов увеличится до 40-50%. Хотя по факту ей не является. Если законопроект примут, чиновники и региональные операторы будут лишь формально выполнять условия национального проекта "Экология" и все поставленные показатели. Поправки абсолютно противоречат государственной политике в области обращения с отходами».
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