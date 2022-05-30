Аналитики IPG.Estate отмечают тенденцию выхода зарубежных арендаторов — в основном из IT-сегмента — из договоров аренды, который происходит одновременно с процессом релокации бизнеса и сотрудников за пределы России. «IT-сегмент традиционно являлся драйвером спроса на качественные офисные помещения в Санкт-Петербурге — доля поглощения стабильно составляла 30-35%. 2022 год показал обратный сценарий: сегодня IT-компании являются основным сектором, высвобождающим офисные площади», — рассказали «Собака.ru» эксперты.

По подсчетам на конец мая, в ближайшей перспективе на рынке офисных площадей высвободятся в общей сложности 128 тысяч квадратных метров помещений. «Этот объем мы относим к «скрытой» вакансии, поскольку формально текущие арендаторы продолжают выполнять условия договоров аренды, а высвобождение произойдет в течение 3-6 месяцев», — объяснила руководитель офисной группы IPG.Estate Вероника Чаканова.

«Скрытое» предложение формируют качественные офисы с готовой дизайнерской отделкой, зачастую с мебельным оснащением. Основной объем предложения представлен офисами в классе В+ площадью от 3 до 15 тысяч квадратных метров. Как отмечают аналитики, основной спрос на предложение исходит от компаний нефтегазового сектора, финтех-направления (IT-подразделения финансовых организаций), а также государственных структур.