Эковолонтерское движение «Чистые Игры» запускают игровые соревнования по сбору мусора в 65 регионах России

В этом году весенний и осенний Кубок Чистоты будут приурочены к конкурсу «Устойчивая Чистота», который покажет, в каком городе России самое сильное экосообщество.

Принять участие в конкурсе могут экоорганизаторы, лидеры экосообществ и общественные деятели из России. А россияне могут поучаствовать в турнирах, помочь организатору на своей территории выиграть и доказать, что именно их город и их сообщество самое сплоченное и экологичное.

Организаторы Кубка Чистоты предложат участникам пройти новые испытания: найти артефакты, решить экологические загадки и получать баллы, а на финише — призы. Статистика игр будет вестись в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. Команды из разных городов поборются за Кубок Чистоты и звание абсолютного победителя конкурса! Узнать об условиях проведения Чистых Игр в своём городе и стать организатором можно на сайте.