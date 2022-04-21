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Эковолонтерское движение «Чистые Игры» запускают игровые соревнования по сбору мусора в 65 регионах России

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Эковолонтерское движение «Чистые Игры» проведет всероссийский Кубок Чистоты — игровые соревнования по сбору мусора и очистке территорий. Они пройдут с 23 апреля по 15 мая 2022 года в 65 регионах России.

В этом году весенний и осенний Кубок Чистоты будут приурочены к конкурсу «Устойчивая Чистота», который покажет, в каком городе России самое сильное экосообщество.

Принять участие в конкурсе могут экоорганизаторы, лидеры экосообществ и общественные деятели из России. А россияне могут поучаствовать в турнирах, помочь организатору на своей территории выиграть и доказать, что именно их город и их сообщество самое сплоченное и экологичное.

Организаторы Кубка Чистоты предложат участникам пройти новые испытания: найти артефакты, решить экологические загадки и получать баллы, а на финише — призы. Статистика игр будет вестись в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. Команды из разных городов поборются за Кубок Чистоты и звание абсолютного победителя конкурса! Узнать об условиях проведения Чистых Игр в своём городе и стать организатором можно на сайте.

Как петербуржец создал «Чистые игры» – проект, благодаря которому ежегодно убирают сотни тонн мусора в 207 городах

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