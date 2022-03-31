Школьник из Реутова научил ворон сортировать мусор при помощи нейросети

Родион Муцольгов из подмосковного Реутова представил на XVIII Балтийском научно-инженерном международном конкурсе, который проходил в Петербурге, собственную разработку, позволяющую научить ворон раздельному сбору мусора.

Устройство, придуманное юным изобретателем, представляет собой специализированный контейнер с видеокамерой, которая с помощью нейросети распознает мусор и открывает нужный контейнер, куда птица помещает свою находку.

Жюри конкурса присудило школьнику главную премию «Совершенство как надежда» в секции «Биология». Проект по обучению ворон отмечен как молодежным, так и бизнес-жюри конкурса.

Как пишет «Интерфакс», всего в финале конкурса приняли участие 342 молодых инженера. В отборочных этапах участвовали более 2,7 тысячи школьников из 74 регионов России и стран СНГ.