8 мусорных полигонов на территории Ленобласти будут ликвидированы до конца 2024 года

В 2021 году на территории региона функционировали 14 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего до конца 2024 года будут закрыты 8 полигонов, два из которых уже прекратили свою деятельность — в Волосово и Северной Самарке.

«В первую очередь будут выводиться полигоны старого образца, где не предусмотрена обработка отходов, и там, где уже исчерпана мощность размещения обработки. Остаточная вместимость объектов составляет 6,5 миллионов тонн. И без создания новой инфраструктуры вместимости хватит максимум на два года, мощность действующих полигонов будет исчерпана. Необходимо будет создавать новые, но это неприемлемо по новым нормам», — отметила глава Комитета по обращению с отходами в Ленобласти Анастасия Кузнецова.

По словам губернатора Александра Дрозденко, ранее жители Петербурга и Ленинградской области выбрали технологию по утилизации отходов, отказавшись от сжигания. Этим будут заниматься два завода, расположенные в Кингисеппе и во Всеволожском районе.

RDF и SRF — топливо, полученное из отходов и мусора, которые там будут производиться, — не предполагается сжигать. По предварительной договоренности их будут отдавать на цементные заводы. На небольших полигонах планируется установить сортировку.

«Мы выбрали две площадки для утилизации: Островский и Дубровский карьеры, с которыми согласилось Министерство природных ресурсов РФ, поскольку будет построен завод по глубокой сортировке мусора, а то, что не подлежит сортировке, будет использовано на рекультивацию карьеров с последующим лесовосстановлением. Это нарушенные земли глубиной до 10-12 метров, которые можно заполнять компостом и дальше, завезя органику, высадить леса», — отметил он.