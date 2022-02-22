Инициативы ESG городского бизнеса. Как достичь синергии экологических усилий компаний и горожан?

директор по устойчивому развитию золотодобывающей компании «Полиметалл»

Нефинансовая отчетность и оценка ESG факторов важна для получения выгодного финансирования.

«Полиметалл» стал первой и единственной горнодобывающей компанией с активами в СНГ в индексах DJSI Emerging Markets и DJSI World (индексы Dow Jones Sustainability Indices считаются золотым стандартом оценки крупнейших бизнес-практик в ESG). Также мы первые среди всех горнодобывающих компаний мира в очень авторитетном рейтинге ESG Sustainalytics. Как видите, петербургская компания не просто догнала, но и обогнала глобальных мировых игроков отрасли, чем мы очень гордимся.

Оценка климатических рисков и возможностей перестала быть «теоретическим упражнением»: в ЕС с 2026 года начнется выплата Трансграничного углеродного налога, в России переходный период по внедрению углеродных единиц, квотированию и налогу на СО2 возможен уже с 2023 года.

Раскрытие климатической информации публичными компаниями становится обязательным, и лучше быть заранее готовыми к новым требованиям, чем догоняющими. Уже сегодня без ЕSG инициатив и отчетов по ним не получить ни поддержку стейкхолдеров, ни финансирование программы развития. В самом ближайшем будущем углеродный след будет также важен, как и финансовые показатели, а в акте и счете будет строка про выбросы.

Что дают именно «Полиметаллу» все эти оценки? Взаимодействие с рейтинговыми агентствами — это эффективный способ увеличить инвестиционную привлекательность. Финансовые институты, которые вкладываются в компанию благодаря ее высоким позициям в рейтингах, обеспечивают нас средствами на дальнейшее развитие.

Высокими оценками в ESG рейтингах мы удивили рынок, показали, что горная добыча может быть зеленой, и банки сами пришли с предложениями о сделках. Так, например, прошлогодние кредиты Райффазенбанка и Юникредитбанка на сумму $400 млн привязаны к снижению выбросов парниковых газов. Благодаря повышению ESG рейтинга, к которому привязан наш кредит от банка ING, удалось снизить его ставку, а это реальный стимул для бизнеса. Но пока подобный опыт у нас только с зарубежными партнерами.

Если хотите реально менять экологическую ситуацию к лучшему, инвентаризация выбросов компании очень правильный первый шаг. Мы, например, уже анализируем и публикуем не только свои выбросы, но и данные по Scope 3 (выбросы подрядчиков) в соответствии с GHG (GreenhouseGasProtocol).

Управление компанией похоже на управление городом, а проекты целевого кредитования подходят как для бизнеса, так и для мегаполиса. Это экологически чистый транспорт, возобновляемые источники энергии (солнечные и ветряные электростанции), повышение энергоэффективности оборудования, контроль и предотвращение загрязнения окружающей среды.