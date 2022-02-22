Инициативы ESG городского бизнеса. Как достичь синергии экологических усилий компаний и горожан?

ESG-повестка, то есть приверженность принципам устойчивого развития в экологии, социальном и корпоративном управлении, стала заметно активнее реализовываться за прошедший год. Санкт‑Петербург занял второе место в ESG-рейтинге российских регионов агентства RAEX за 2021 год, переместившись с 23-й строчки рейтинга в 2020 году. Первое место в рейтинге заняла Ленинградская область, на третьем месте — Москва. Почему все стали заниматься экологией? Могут ли экологические инициативы быть выгодными для компаний? Как их поддерживает и регламентирует государство? Эти и другие вопросы обсудили представители власти и бизнеса на конференции «Петербург будущего — 2022», организованной «Собака.ru» 10 февраля.
Дарья Гончарова
директор по устойчивому развитию золотодобывающей компании «Полиметалл»
Нефинансовая отчетность и оценка ESG факторов важна для получения выгодного финансирования.
«Полиметалл» стал первой и единственной горнодобывающей компанией с активами в СНГ в индексах DJSI Emerging Markets и DJSI World (индексы Dow Jones Sustainability Indices считаются золотым стандартом оценки крупнейших бизнес-практик в ESG). Также мы первые среди всех горнодобывающих компаний мира в очень авторитетном рейтинге ESG Sustainalytics. Как видите, петербургская компания не просто догнала, но и обогнала глобальных мировых игроков отрасли, чем мы очень гордимся.
Оценка климатических рисков и возможностей перестала быть «теоретическим упражнением»: в ЕС с 2026 года начнется выплата Трансграничного углеродного налога, в России переходный период по внедрению углеродных единиц, квотированию и налогу на СО2 возможен уже с 2023 года.
Раскрытие климатической информации публичными компаниями становится обязательным, и лучше быть заранее готовыми к новым требованиям, чем догоняющими. Уже сегодня без ЕSG инициатив и отчетов по ним не получить ни поддержку стейкхолдеров, ни финансирование программы развития. В самом ближайшем будущем углеродный след будет также важен, как и финансовые показатели, а в акте и счете будет строка про выбросы.
Что дают именно «Полиметаллу» все эти оценки? Взаимодействие с рейтинговыми агентствами — это эффективный способ увеличить инвестиционную привлекательность. Финансовые институты, которые вкладываются в компанию благодаря ее высоким позициям в рейтингах, обеспечивают нас средствами на дальнейшее развитие.
Высокими оценками в ESG рейтингах мы удивили рынок, показали, что горная добыча может быть зеленой, и банки сами пришли с предложениями о сделках. Так, например, прошлогодние кредиты Райффазенбанка и Юникредитбанка на сумму $400 млн привязаны к снижению выбросов парниковых газов. Благодаря повышению ESG рейтинга, к которому привязан наш кредит от банка ING, удалось снизить его ставку, а это реальный стимул для бизнеса. Но пока подобный опыт у нас только с зарубежными партнерами.
Если хотите реально менять экологическую ситуацию к лучшему, инвентаризация выбросов компании очень правильный первый шаг. Мы, например, уже анализируем и публикуем не только свои выбросы, но и данные по Scope 3 (выбросы подрядчиков) в соответствии с GHG (GreenhouseGasProtocol).
Управление компанией похоже на управление городом, а проекты целевого кредитования подходят как для бизнеса, так и для мегаполиса. Это экологически чистый транспорт, возобновляемые источники энергии (солнечные и ветряные электростанции), повышение энергоэффективности оборудования, контроль и предотвращение загрязнения окружающей среды.
Владимир Княгинин
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Правительство России перешло к реальным действиям по ESG: принимается все больше нормативных актов для перехода к углеродной нейтральности экономики.
Еще недавно в ESG социальное и корпоративное управление были важнее, но сейчас мы видим, как растет роль экологии и для города, и для бизнеса. Бизнес уже ощущает, как ESG инициативы и отчетность по ним влияют на доступность кредитных ресурсов на западных рынках.
Второй фактор — это цена углерода. Город за год выбрасывает 31,2 млн тонн парниковых газов в эквиваленте CO2, и масштабы проблемы для нас очевидны. За каждую тонну придется платить либо в форме квот на выбросы, либо в форме «углеродного налога». Следует учитывать, что ЕС вводит трансграничный углеродный налог.
Сейчас компании и города при расчете объемов выбросов парниковых газов, за редким исключением, используют расчетные, а не фактические данные. Эта ситуация может измениться. В мире растет лобби перехода к оценке выбросов по фактическим объемам. Причем в корпоративную отчетность необходимо будет включать не только информацию по собственным выбросам, но и поставщиков. Для города, если он не развернет системы учета выбросов, не сформирует свою стратегию ESG, охватывающую отрасли и действия резидентов, существуют риски потери инвесторов и закрытия ряда производств. Мы все это видим и учитываем.
Еще в 2019 году, после ратификации Парижского соглашения, Россия перешла от «бумажных» зачетов снижения выбросов ПГ (в счет потерь, что понесли промышленность и энергетика в постсоветский период, сократив производство, а значит и эмиссию CO2) к реальным действиям, направленным на дальнейшее сокращение «углеродного следа». Растет количество посвященных данной проблематике федеральных актов. Сейчас оформляются два важных направления работы с экологией. Первое — стратегия адаптации к изменениям климата: выделение зон вероятных затоплений, новые стандарты ливневой канализации и т.п. Это — большая программа действий по Санкт-Петербургу и Ленобласти, которую мы представим к маю текущего года в Минэкономразвития России. Второе направление — стратегия «смягчения» изменений климата, т. е. борьбы с выбросами ПГ и перехода к 2060 году к углеродно-нейтральной экономике. Здесь нужна осмысленная политика — создание условий для бизнеса и реальное снижение выбросов СО2. Если, например, производство «зеленое», а электроэнергия берется из углеродной генерации, или электротранспорт используется при нагруженной углеродным следом электроэнергии — это не решение вопроса снижения выбросов.
Сейчас формируются тренды отказа от квот на выбросы в пользу «углеродного» налога, чтобы не создавать ситуацию, когда компания купила квоты (или посадила леса) и загрязняет среду, как прежде. Налог лучше стимулирует переход к новым, безуглеродным технологиям.
На сегодняшний день больше 50 % выбросов СО2 связано с генерацией электроэнергии и тепла, 22–24 % приходится на дорожный транспорт, в число лидеров по выбросам входит и авиатранспорт. Прямые выбросы промышленности составляют примерно 3 %, мусор — еще около 2 %. Региональные стратегии ESG в этом отношении должны опираться на отраслевые и корпоративные.
Город взаимосвязан с областью во многих направлениях жизнедеятельности и заинтересован в совместной разработке с нею как мер по адаптации к изменениям климата (зоны возможного подтопления, «зеленый пояс» Петербурга и т.д.), так и мер по переходу к углеродно-нейтральной экономике. Так, для того чтобы развернуть генерирующие мощности зеленой энергии, требуются многие кв. км площади под ветро- и солнечную генерацию. Их в городе просто нет. Мы рассчитываем на область. Производство «зеленого аммиака» (источника водорода) требует растительного сырья, а значит полей для посадок, и т.д., и т.п. Очевидно, что для реализации этих программ нужны триллионы инвестиций, и город готов вкладывать свои средства, а также стимулировать инвестиции компаний в такие направления, как, например, утилизация мусора, зеленое строительство, уход от дизелей в автотранспорте, управление прибрежной линией и регулирование намывных территорий (совместно с Ленобластью).
Дмитрий Ялов
заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям
Мы стоим на пороге довольно болезненных решений, которых не удастся избежать.
Большинство крупных предприятий Ленобласти построены в последние годы, они уже используют наилучшие доступные технологии. Бизнес стремится не снижать рентабельность, в то время как потенциал снизить выбросы малыми средствами уже исчерпан. Так что с учетом трансграничного углеродного налога и решений, которые планируются по углеродному квотированию, придется реализовывать достаточно затратные мероприятия. Технологию менять — это дорого, но проще, а переходить на зеленую энергию — значительно сложнее. Сегодня мы все стоим на пороге довольно болезненных решений, которых не удастся избежать.
Что делается в этом направлении? Мы сейчас уже выбираем площадки под ветропарки — для их строительства подходят земельные участки, прилегающие к южной части Финского залива и Ладоги, например. Сокращения большого объема парниковых газов можно достичь за счет их улавливания и захоронения: для этого их надо сжижать и транспортировать в регионы добычи.
Бизнесу важно уже сейчас осознать, что лучше сегодня начать осуществлять шаги для перехода к углеродной нейтральности до того, как будут приняты драконовские меры и он начнет терять деньги. Мы будем проводить цикл консультаций с крупными компаниями, чтобы понять, кто из них готов добровольно по свободным двусторонним договорам потреблять зеленую энергию от ветропарков и таким образом доказать свою углеродную нейтральность.
Мы начинаем работать с повышением энергоэффективности жилья и теплоснабжения. Инвестиции в эту сферу, помимо дешевого способа сокращения эмиссии парниковых газов, еще и улучшают качество жизни. Мы проводим работу с потребителями по изменению их привычек, но сейчас у людей нет экономических стимулов для снижения энергопотребления. Минэнерго сегодня инициирует внедрение социальных норм потребления электроэнергии, есть и другие мягкие и жесткие решения, но в ближайшем будущем без них будет не прожить.
Евгений Тесля
генеральный директор EST Group
Количество экологичных зданий в России растет, как и запрос на них со стороны потребителя.
Я более 12 лет занимаюсь экологическим девелопментом, поэтому для меня актуален подход — как заработать на экологии. Это, например, снижение энергопотребления — проектирование и реализации вентиляции, которая сократит расходы на отопление. Замечу, что монополисты-энергетики в этом вопросе не идут нам на встречу.
Пандемия показала, что у потребителя есть запрос на экологичное жилье, и в прошлом году произошел прирост экологичных проектов в девелопменте. Всего в России около 300 таких проектов, сертифицированных по международным стандартам. Их драйверами стали коммерческие проекты международных компаний, Олимпиада, чемпионат мира по футболу. В Петербурге около 30 таких проектов, среди них «Лахта центр» получил самую высокую оценку — Platinumпо системе сертификации LEED (Leadershipin Energy and Environmental Design — Руководство по энергетическому и экологическому проектированию).
Резюмируя, хотелось бы сформулировать, зачем компании ESG:
— демонстрация успешности,
— демонстрация социальной ответственности,
— лояльность банковских структур,
— льготное кредитование,
— привлекательность со стороны инвесторов, прозрачность финансовой отчетности,
— улучшение экономических показателей через снижение энергозатрат.
Ярослав Алейник
генеральный директор компании «Омега»
В ESG я сторонник конкретных шагов: в силах каждого человека следовать принципам экологичности.
Мы не гигантская компания и делаем конкретные шаги по экологии. На территории Ленобласти у нас есть небольшой стартап — завод по производству емкостей для водоканала и водонапорных башен из металлопластика. Металлические емкости подвержены коррозии, а наш продукт — отличное решение для малых территорий, куда не дотягивается Водоканал, так как жизненный цикл наших емкостей намного дольше.
Другой наш продукт — люк-фильтры. Раньше они были только импортными — из Германии, Чехии. Сейчас люк-фильтры нашего производства уже использует московский Водоканал, а петербургский Водоканал провел их комплексную оценку и дал положительные отзывы, так что мы надеемся, что скоро они будут использоваться и в нашем городе.
Важное направление для экологии — раздельный сбор мусора. Я его абсолютный сторонник, у нас зелёный офис. Мы изучали опыт иностранных государств, и считаем, что залоговая стоимость упаковки — отлично работающий инструмент. Наша компания сделала аппарат по раздельному сбору с интерактивной средой — он выдает потребителю купон на скидки. Это убыточный для нас проект, мы инвестируем в экологию. Сейчас эти наши аппараты стоят на всех железнодорожных вокзалах Петербурга, и это мы сделали бесплатно. Часть сетей ритейла платит нам за это, поддерживая эту зеленую историю.
В ESG я сторонник конкретных шагов: в силах каждого человека следовать принципам экологичности, не дожидаясь жестких государственных регламентов. Надеюсь, что в будущем мы откажемся от пластика и перейдем на графитовые технологии, а раздельный сбор мусора будет поддержан в геймифицированном формате, когда эти усилия будут отмечены счетом в квитанции ЖКХ.
Владислав Носков
бренд-менеджер Ауди Центр Петроградский
Поддержка электротранспорта на государственном уровне приведет к еще большей востребованности электромобилей.
Audi вводит новый алгоритм внедрения углеродной нейтральности к 2050 году, что означает не только план по наращиванию выпуска электромобилей, но и достижение углеродной нейтральности всех предприятий.
Какова статистика продаж электромобилей в России? Можно отметить значительный рост продаж. В 2020 году продано около 1 000 электромобилей, а в 2021 — уже 2 500. Компания Audi занимает лидирующие позиции в этом сегменте. Компания первой сертифицировала этот электромобиль для выпуска на российском конвейере.
На государственном уровне развернута программа по расширению количества и географии электрозаправок. Также эту позицию поддерживают застройщики, уже на этапе проектирования закладывают наличие зарядных станций для электромобилей жителей.
Наталья Осетрова
руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens
Ради комфорта наших клиентов, их здоровья и долголетия мы уже сейчас инвестируем деньги в жилую среду.
Наш проект GATCHINA GARDENS объединяет функции ESG-повестки градостроительного девелопмента, планы правительства РФ с актуальными запросами покупателей на комфортную жилую среду, удобную и полноценную инфраструктуру с учетом ежедневных потребностей семей, одновременно безопасную для здоровья, экологичную и высоко-энергоэффективную.
GATCHINA GARDENS — город-курорт, имеет ESG-сертификат и «продвинутый» рейтинг в соответствии со всемирно признанной ESG-концепцией ответственного ведения бизнеса. Зеленый город возводится в Ленинградской области, в курортной локации Вырицы.
Как уже обсуждали сегодня, соответствие ESG-стандартам устойчивого развития помогает получить девелоперу доступ к кредитным продуктам на лучших условиях, а для покупателей «зеленую ипотеку» по специальной ставке, и это безусловно важно.
Мы никогда не забываем, что работаем прежде всего для людей, а для людей в первую очередь важна безопасность: безопасность здоровья и долголетие наших родных, безопасность наших детей, чистая вода в каждой квартире как основа здоровья и сильного иммунитета, жизнь в парке и функции доступного спорта, велодорожки как возможность снять напряжение и стресс после сложного рабочего дня или провести время с семьей.
Ради комфорта наших клиентов, их здоровья и долголетия мы уже сейчас инвестируем деньги в жилую среду, в парки и рекреационные набережные и строго придерживаемся ESG-стандартов.
GATCHINA GARDENS — это шведский проект, мы изначально работаем по международным градостроительным стандартам, которые всегда опираются на ESG-принципы.
Должна отметить, что разработать план развития территории площадью 600 га для реализации проекта по стандартам устойчивого развития, внедрять новые, современные принципы градостроительных стандартов можно только в тесном взаимодействии с правительством.
Что нам позволяет сегодня снизить углеродный след?
Прежде всего, контроль над энергосбережением, инвестиции в новый и очень современный инженерный комплекс, высокий уровень энергоэффективности зданий, продуманная система обращения с отходами, очень высокий уровень озеленения при низкой плотности и низкой этажности.
Как альтернативу автодорогам мы дополнительно внедрили веломагистраль в жилую среду, что снижает потребность использования автомобилей и позволяет улучшать здоровье ежедневно на регулярной основе.
В наших паркингах запроектированы электрозарядки — будет возможность с комфортом использовать электромобили.
Конденсационные котлы в котельных позволяют не только сократить на 30 % энергопотребление и выбросы, но и соответственно снизить ежемесячную плату за отопление нашим жителям, а датчики на сетях позволяют избежать потерь энергоресурса.
Наш опыт очень легко масштабировать, поскольку мы имеем готовые стандарты, типовые решения, если нужно, то наши наработки возможно использовать как другим девелоперам, так и в масштабах всей страны.
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