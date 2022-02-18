Как рассказали «Собака.ru» в «Севкабель Порту», появление инсталляции в Петербурге неслучайно. По мнению экспертов, в ближайшие 100 лет Ленинградскую область и сам город ожидает усиление негативных процессов. К концу века при оптимистическом сценарии береговая линия отступит на 50-70 метров, при пессимистическом — на 200.

В поисках художественного языка для реализации проекта Набил Али обратился к знаниям, традициям и космологии коренных народов, не мыслящих себя в отрыве от природы. На создание скульптур его вдохновила этнографичская коллекция Кунсткамеры. Художник использовал элементы дизайна костюмов, головные уборы, маски и другие аксессуары из традиций различных культур, а также натуральный пигмент и природные материалы, найденные на побережье Финского залива.

«Мрачные образы скульптурных групп напоминают спасшихся жертв какой-то транснациональной техногенной или экологической катастрофы, пришедших то ли из прошлого, то ли из будущего. Они как бы формируют новый этос, представляя своё наднациональное и дистопичное племя», — говорит об инсталляции куратор проекта Анна Биткина.

Инсталляция британского художника Набила Али установлена на Барной линии в «Севкабель Порту».