Чтобы спасти планету все должны стать веганами (что? да!). Почему — рассказывает научный журналист Financial Times

Хочется верить, что мы и после эпидемии будем относиться к миру природы со смирением. Это зависит от нас. Коронавирус показал, что отгородиться от последствий разрушения окружающей среды не получится. Мы обязаны осознать, что возвратиться к «нормальному» состоянию нельзя: его не было — был просто набор противоречивых, неустойчивых подходов. Нет причин полагать, что эта пандемия будет самой страшной в нашей жизни. От животных мы можем получить еще много заболеваний, и не исключено, что мы только входим в эпоху пандемий. В результате изменений климата патогены будут охватывать все новые регионы. Мы смотрим на погодные крайности и повышение уровня океанов и волнуемся, что наш мир станет непригодным для обитания, но для миллионов животных он уже стал таким. Животные не просто напоминают нам об эволюционном прошлом. Они — напоминание о нашем будущем. Мы — умнейший вид на планете. Почему же нам так хочется быть еще и самым глупым?

Энтони Уолдрон, защитник природы из Кембриджского университета, рассказывает, что у каждого человека в голове есть свой «задний двор», населенный животными, с которыми он столкнулся лично или в книгах, телевидении и социальных сетях. Для большинства из нас в нем, наверное, будут наши питомцы, фермы из книжек с картинками и красивые образы из документальных фильмов о дикой природе. Самый быстрый способ улучшить обращение с животными — это расширить «задний двор» у себя в голове и одновременно уменьшить число гектаров, на которые мы наступаем фактически. Даже в самых оживленных городах животные встречаются повсюду.

В детстве я научился изумляться пандам и тиграм. Сейчас вместе с дочерьми я учусь видеть еще большую красоту во всем природном мире. Когда я пишу эти последние слова, наша кошка перебирается через клавиатуру, а у окна туда-сюда летает сорока. Вот врезалась в стекло пчела. Если раскрыть глаза и сердце, понимаешь, что ты не одинок на этой планете. Нам надо перестать вести себя так, как будто на ней больше никого нет.