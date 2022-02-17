Чтобы спасти планету все должны стать веганами (что? да!). Почему — рассказывает научный журналист Financial Times

В издательстве «Есть смысл» в марте выйдет книга научного журналиста Financial Times и эксперта BBC Генри Манса «Как любить животных в мире, который создал человек». В ней он анализирует наши отношения с фауной на протяжении тысячелетий с точки зрения этики, экономики и экологии. «Собака.ru» публикует его конкретные советы, что способен сделать каждый из нас, чтобы помочь планете и тем, кто ее населяет. Спойлер: например, мы все должны отказаться от мяса и молока.
Хочется верить, что мы и после эпидемии будем относиться к миру природы со смирением. Это зависит от нас. Коронавирус показал, что отгородиться от последствий разрушения окружающей среды не получится. Мы обязаны осознать, что возвратиться к «нормальному» состоянию нельзя: его не было — был просто набор противоречивых, неустойчивых подходов. Нет причин полагать, что эта пандемия будет самой страшной в нашей жизни. От животных мы можем получить еще много заболеваний, и не исключено, что мы только входим в эпоху пандемий. В результате изменений климата патогены будут охватывать все новые регионы. Мы смотрим на погодные крайности и повышение уровня океанов и волнуемся, что наш мир станет непригодным для обитания, но для миллионов животных он уже стал таким. Животные не просто напоминают нам об эволюционном прошлом. Они — напоминание о нашем будущем. Мы — умнейший вид на планете. Почему же нам так хочется быть еще и самым глупым?
Энтони Уолдрон, защитник природы из Кембриджского университета, рассказывает, что у каждого человека в голове есть свой «задний двор», населенный животными, с которыми он столкнулся лично или в книгах, телевидении и социальных сетях. Для большинства из нас в нем, наверное, будут наши питомцы, фермы из книжек с картинками и красивые образы из документальных фильмов о дикой природе. Самый быстрый способ улучшить обращение с животными — это расширить «задний двор» у себя в голове и одновременно уменьшить число гектаров, на которые мы наступаем фактически. Даже в самых оживленных городах животные встречаются повсюду.
В детстве я научился изумляться пандам и тиграм. Сейчас вместе с дочерьми я учусь видеть еще большую красоту во всем природном мире. Когда я пишу эти последние слова, наша кошка перебирается через клавиатуру, а у окна туда-сюда летает сорока. Вот врезалась в стекло пчела. Если раскрыть глаза и сердце, понимаешь, что ты не одинок на этой планете. Нам надо перестать вести себя так, как будто на ней больше никого нет.
Что можете сделать вы
1. Перестаньте есть мясо. Даже если у вас самые благие намерения, выбирать мясо только с хороших ферм невозможно, и даже лучшие фермы доводят животных до крайности и не оставляют им шансов на благополучную жизнь. Разве вкус мяса стоит таких страданий и загрязнения? Система прогнила, а веганские продукты свежие.
2. Откажитесь от молочных продуктов. Люди не телята. Им не надо пить молоко других животных, и гуманно производить молочные продукты в большом масштабе нельзя. Исключение молочного из рациона уменьшит ваш углеродный след больше, чем отказ от мяса. Можно начать заказывать веганские блюда в ресторанах, так как там вы меньше всего контролируете происхождение продуктов и видите веганскую кухню в ее лучших проявлениях.
3. Ешьте меньше рыбы. Попытайтесь есть рыбу, которую ловят небольшие суда с учетом воздействия на окружающую среду. Еще лучше ограничиться мидиями, устрицами и другими двустворчатыми моллюсками, выведенными на фермах. Эти морепродукты можно получать постоянно и без причинения страданий.
4. Наслаждайтесь дикой природой. Ходите в походы. Наблюдайте за птицами. Охотьтесь (на оленей, а не на специально выпущенных птиц). Ощутите мир природы и возмущайтесь его разрушением. Существа вокруг нас — лягушки, вороны, стрекозы, лисы — не менее прекрасны, чем животные в зоопарке, а их поведение на воле захватывает куда больше.
5. Или не наслаждайтесь. Для справедливого обращения с животными необязательно их любить. Надо просто считать, что страдание других существ имеет значение, а это можно делать, не вставая с дивана.
6. Компенсируйте содержание домашнего питомца. На каждый потраченный на него фунт потратьте еще один на помощь другим видам. Жертвуйте природоохранным организациям. Купите наклейки на окна, чтобы птицы не гибли при столкновениях. Создавайте места, где будут жить лягушки и пчелы.
7. Уменьшайте свой экологический след. Мы вытесняем диких животных с нашей планеты. Попросите не дарить вам на день рождения новые вещи. Откажитесь от авиаперелетов. Цените, если посылку доставили без огромной коробки. Ищите нематериальные радости.
8. Расскажите детям правду. Давайте не будем прикидываться, что мир должен быть таким, как сейчас. Давайте не будем искать оправданий нашему обращению с животными. Давайте не будем приучать детей к мясным и молочным продуктам и безумному консюмеризму. Мы разрушаем их мир. Их появление может подтолкнуть нас к изменениям. Мы многое испортили, и пусть стыд перед детьми заставит нас вести себя лучше.
Что мы можем сделать сообща
1. Требовать достоверной информации в отношении мяса и одежды. Люди должны знать, откуда берутся продукты животного происхождения. Производство молока, кожи, курятины, разведение лосося — области, о которых покупатели знают меньше всего. Если пролить на них свет, стандарты повысятся. В случае промышленных кур и свиней пролить свет надо в прямом смысле — они не видят солнца. Надо покончить с жестокостью и расточительностью промышленного животноводства.
2. Продвигать веганские продукты. Люди едят вне дома больше мяса просто потому, что им его предлагают. В школах и других общественных местах веганских блюд должен быть не меньше, чем мясных и рыбных. Правительствам следует использовать законы о планировании и сельскохозяйственные субсидии, чтобы стимулировать производство продуктов, которое создает меньше загрязнений и способствует благополучию.
3. Открывать национальные парки и наполнять их видами. Еще есть время защитить 30% или даже 50% моря и суши, но начать действовать надо немедленно. Это наиболее эффективно для сохранения популяций животных и при этом полезно для психического здоровья и туризма. Если вы миллиардер, нет лучше способа вложить средства. Если нет, все равно можно лоббировать и делать пожертвования. Нам нужны большие заповедники, соединенные коридорами через сельскохозяйственные угодья и городские районы. Нам нужно вернуть виды, которые изгнали предыдущие поколения людей. Там, где платить за это приходится местным жителям, надо обязательно предусмотреть справедливую компенсацию.
4. Показывать природу детям. Мы любим животных до того, как идем в школу, а после ее окончания нам приходится учиться любить их заново. Наши дети должны видеть, как функционирует природа и какие несбалансированные у нас отношения с другими видами. Школьную программу можно усовершенствовать специальными предметами по естественной истории. Но главное — выводить детей из помещения, уводить их от бетона в школьные сады, в парки, к водоемам. Они могут бороться только за то, что им знакомо.
5. Критичнее относиться к зоопаркам и более лояльно к этичной охоте. Зоопарки сегодня представляют собой окрошку из природного мира и причиняют животным дискомфорт. Им следует заняться поддержкой диких популяций с помощью программ разведения и выкупа земли. Демонизировать охоту не имеет смысла при условии, что она приносит деньги для охраны природы и позволяет контролировать популяцию оленей, диких кабанов и других животных, угрожающих экосистемам.
6. Сократить выбросы парниковых газов. Изменение климата угрожает всей планете. Надо теплоизолировать жилье, отказаться от угольных и газовых электростанций, электрифицировать транспортную систему и сделать многое другое. Целью должен стать нулевой баланс к 2040 году. Это произойдет только в том случае, если внимание к экологии будет приоритетом всякий раз, когда мы подходим к избирательной урне. Чем раньше мы откажемся от ископаемых видов топлива, тем меньше вреда мы нанесем другим видам и себе.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.