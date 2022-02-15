В Петербурге появилась карта контейнерных площадок и вывоза мусора

Карту контейнерных площадок разработал Комитет по природопользованию совместно с Комитетом по информатизации и связи. Данные, опубликованные на ней, позволяют оценить эффективность работы по вывозу мусора в районах города на основании сообщений на портал «Наш Санкт‑Петербург».

Заявки горожан, поступающие на портал, обрабатываются специальными алгоритмами, что позволяет оперативно выявлять контейнерные площадки, требующие дополнительного внимания. Как отмечают в пресс-службе Смольного, система «не только отражает наиболее проблемные точки, но и показывает распределение по адресам и перевозчикам».

Карта обновляется каждый день, при ее составлении учитываются ежедневные изменения по новым жалобам и отработанным адресам. Также доступна статистика по отдельным районам на основании данных по общему числу контейнерных площадок.