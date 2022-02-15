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В Петербурге появилась карта контейнерных площадок и вывоза мусора

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В Петербурге появилась карта контейнерных площадок и вывоза мусора из них. С ее помощью можно в режиме реального времени посмотреть, в каких конкретных местах существуют проблемы с утилизацией отходов.

Pakhomov Andrey / Shutterstock.com

Карту контейнерных площадок разработал Комитет по природопользованию совместно с Комитетом по информатизации и связи. Данные, опубликованные на ней, позволяют оценить эффективность работы по вывозу мусора в районах города на основании сообщений на портал «Наш Санкт‑Петербург». 

Заявки горожан, поступающие на портал, обрабатываются специальными алгоритмами, что позволяет оперативно выявлять контейнерные площадки, требующие дополнительного внимания. Как отмечают в пресс-службе Смольного, система «не только отражает наиболее проблемные точки, но и показывает распределение по адресам и перевозчикам». 

Карта обновляется каждый день, при ее составлении учитываются ежедневные изменения по новым жалобам и отработанным адресам. Также доступна статистика по отдельным районам на основании данных по общему числу контейнерных площадок.

Скриншот карты контейнерных площадок

Доля площадок с проблемами по районам

Расположение контейнерных площадкой на примере Центрального района Петербурга. Красные точки — это проблемные адреса

«Помимо обеспечения открытого доступа к информации о проблемных точках, карта помогает определить конкретные локации, на которых возникают сложности. Эти адреса могут быть включены в программу объезда Комитета по природопользованию и районных администраций для контроля деятельности Невского экологического оператора», — отмечают в Смольном.

По состоянию на 15 февраля, всего в Петербурге существует 26 634 контейнерные площадки, их низ 1 034 (3,9%) — проблемные. С начала февраля на портал «Наш Санкт-Петербург» поступило 1 398 сообщений по вопросам невывоза мусора, все они находятся в работе. На лини работают 456 мусоровозов, за последние сутки, 14 февраля, было вывезено 45,7 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов. За предыдущий месяц утилизировало 1 412 тысяч кубометров мусора.

Карта контейнерных площадок и вывоза мусора доступна по ссылке

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