Инструкция: как правильно кормить птиц (оказывается, им нельзя хлеб и сухари!)

Как правильно кормить?

Необходимо сделать кормушку, имеющую бортики и крышу. Подойдут подвесные, домики, лотки с боковинами и навесом, лущилки. Материал, на мой взгляд, — дело второстепенное, но лучше всего сделать или купить деревянную без следов краски и лака. Многие вешают чистые пластиковые канистры и пакеты из молока — это допустимо.

Расположить кормушку важно не ниже, чем 1,5 метра от уровня земли, рядом с густой растительностью (например, недалеко от кустов или елей). Если повесить на одинокое дерево, птицы могут ее не использовать, поскольку им важно иметь укрытие рядом с кормушкой. За зиму один ястреб-перепелятник может съесть несколько сотен мелких птиц. Корм должен быть недоступен для грызунов, собак и кошек. Голубей, ворон и серебристых чаек тоже не стоит подкармливать — они в состоянии сами добыть пищу.

Начиная подкормку не кладите много еды. Понаблюдайте несколько дней, с какой скоростью ее съедают. Отталкиваясь от этого, определите ежедневную норму. Кормушку важно держать в чистоте, желательно перед каждой новой порцией очищать ее щеткой или тряпкой от остатков старой еды. Не вытряхивайте пищу под кормушку, потому что это может привлечь грызунов. Подкармливать необходимо регулярно в течение сезона, потому что птицы будут рассчитывать на еду и прилетать к кормушке, тратя время и силы.