Инструкция: как правильно кормить птиц (оказывается, им нельзя хлеб и сухари!)

Птицы играют важную роль в экосистеме — они переносят семена и регулируют численность насекомых. Но немногие знают, как правильно заботиться о них. «Собака.ru» совместно с орнитологом Зоологического института РАН и организатором орнитологических экскурсий Сергеем Петровым подготовила краткий ликбез: как, когда и чем нужно кормить пернатых.
Какие птицы зимуют в городе?
В Петербурге зимой можно встретить разные виды синиц и дятлов, поползней, пищух, зеленушек, чижей, свиристелей, дроздов-рябинников. Из водоплавающих и околоводных птиц — это, прежде всего, кряквы и чайки серебристые. И, конечно же, синантропные виды — голуби, серые вороны, воробьи.
Зачем кормить птиц и когда это лучше делать?
Подкармливать птиц необходимо, чтобы помочь пережить им неблагоприятные климатические условия и снизить смертность. Некоторые орнитологи считают, что без подкормки риск летального исхода зимой у больших синиц увеличивается до 80-90 %. Начинать подкормку нужно с наступлением стабильных заморозков и во время формирования снежного покрова (для Петербурга — ноябрь-декабрь), а завершать — с приходом оттепелей (для нашего города — в апреле). Судя по некоторым исследованиям, массовая подкормка в теплые период негативно влияет на птиц: на кормушках может происходить заражение патогенами, приводящее к серьезным заболеваниям: оспе, сальмонеллезу, трихомонозу и другим.
Чем кормить?
Самый универсальный корм — сырые и несоленые подсолнечные семечки. Можно добавлять в кормушку овес, пшеницу, ячмень, конопляное или канареечное семя, ягоды, закрепить кусочки сырого несоленого сала (например обрезки и кожуру) на ветках рядом с кормушкой. Для мелких видов птиц (например, гаичек, московок, гренадерок) лучше всего раскатать скалкой семечки, поскольку им сложно самостоятельно расколоть кожуру. Подкормку можно разнообразить сырыми и несолеными (и несладкими) грецкими орехами, арахисом, фундуком. Также в зоомагазинах есть специальный корм для парковых и лесных птиц. Для уток рекомендуют приготовить травяную муку в гранулах, несоленые и сырые семечки, приваренную рыбу и нежирный творог. Правда, охотнее всего они поедают булку — не вполне естественный (и не полезный) для них корм. Вся еда должна быть свежая, не прогорклая, не мокрая.
Как правильно кормить?
Необходимо сделать кормушку, имеющую бортики и крышу. Подойдут подвесные, домики, лотки с боковинами и навесом, лущилки. Материал, на мой взгляд, — дело второстепенное, но лучше всего сделать или купить деревянную без следов краски и лака. Многие вешают чистые пластиковые канистры и пакеты из молока — это допустимо.
Расположить кормушку важно не ниже, чем 1,5 метра от уровня земли, рядом с густой растительностью (например, недалеко от кустов или елей). Если повесить на одинокое дерево, птицы могут ее не использовать, поскольку им важно иметь укрытие рядом с кормушкой. За зиму один ястреб-перепелятник может съесть несколько сотен мелких птиц. Корм должен быть недоступен для грызунов, собак и кошек. Голубей, ворон и серебристых чаек тоже не стоит подкармливать — они в состоянии сами добыть пищу.
Начиная подкормку не кладите много еды. Понаблюдайте несколько дней, с какой скоростью ее съедают. Отталкиваясь от этого, определите ежедневную норму. Кормушку важно держать в чистоте, желательно перед каждой новой порцией очищать ее щеткой или тряпкой от остатков старой еды. Не вытряхивайте пищу под кормушку, потому что это может привлечь грызунов. Подкармливать необходимо регулярно в течение сезона, потому что птицы будут рассчитывать на еду и прилетать к кормушке, тратя время и силы.
Что делать нельзя?
Птиц нельзя кормить пищей, прошедшей термообработку, сладкой, соленой, приправленной или испорченной. В том числе орнитологи не рекомендуют подкармливать их кондитерскими изделиями, хлебом, сухарями и печеньем — в них содержится много сахара, соли и других добавок. Организм птиц не приспособлен для переваривания такой пищи, она может им навредить. Подкармливать птиц подсушенной булкой допустимо, но нежелательно чтобы она становилась основой рациона. Также не рекомендуется давать крупы — они менее полезны для птиц и портятся быстрее, чем цельные зерна.
Нежелательно кормить птиц в теплое время года по двум причинам: первая — в весенне-летний период многие лесные птицы питаются насекомыми и другими беспозвоночными, у них и так достаточно естественного корма. Вторая — в теплое время года существенно возрастает риск распространения инфекционных заболеваний, в том числе через кормушки. Если кормить уток осенью, в предотлетное время, у них может не сработать миграционная программа, они останутся на зимовку, и не факт что все птицы смогут прокормить себя в зимний период. Кроме того, в Петербурге не стоит подкармливать голубей, ворон, чаек и лысух. Лысухи сейчас активно заселяют все новые водоемы города и области и ведут они себя зачастую агрессивно, разоряя гнезда редких пернатых.
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