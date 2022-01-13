Инструкция: как экологично и правильно утилизировать живую елку в Петербурге?

Волонтеры центра «Велес» постоянно собирают корм для подопечных. Оставшиеся после праздника деревья, лапники можно сдать им. Но здесь действуют особые (и очень важные!) правила приема: организация не забирает ели с брошенных новогодних базаров и мишурой, скотчем, блестками, конфетти, искусственным снегом и другими праздничными атрибутами.

Что еще требуется животным центра, а также другие правила приема можно узнать здесь.