Инструкция: как экологично и правильно утилизировать живую елку в Петербурге?

Новогодние каникулы подошли к концу — пришло время снимать праздничные украшения и убирать их в шкаф до следующего подходящего случая. Но что делать с елкой? Специально для тех, кто все-таки приобретал срубленное дерево, «Собака.ru» составила инструкцию, как грамотно утилизировать его, и поделилась лайфхаком, как в следующем году лучше всего поступить, если любоваться живой елью под бой курантов — принципиально.
Почему елку нельзя выкидывать в контейнер?
Люди часто, не задумываясь о последствиях, после новогодних праздников утилизируют дерево в контейнер возле дома. Но на самом деле этого делать нельзя: это не только чревато поломкой оборудования и быстрому заполнению мусорных баков, самое страшное — елка отправиться на полигон. Как сообщают эксперты, разлагаясь на городской свалке, она выделит 16 килограмм CO2 (такой же количество углекислого газа выделяется во время изготовления 160 одноразовых стаканчиков).
А что тогда делать?
Отдать на корм животным
Волонтеры центра «Велес» постоянно собирают корм для подопечных. Оставшиеся после праздника деревья, лапники можно сдать им. Но здесь действуют особые (и очень важные!) правила приема: организация не забирает ели с брошенных новогодних базаров и мишурой, скотчем, блестками, конфетти, искусственным снегом и другими праздничными атрибутами.
Что еще требуется животным центра, а также другие правила приема можно узнать здесь.
Поучаствовать в акции «Елки, палки и щепа»
Это городская акция, в рамках которой по Петербургу и Ленинградской области собирают целые хвойный деревья, лапники, перерабатывают их, а затем саму щепу отправляют в питомники и приюты для животных. Организации используют этот продукт как подстилку и подкормку для подопечных. Сам проект призван обратить внимание жителей города на то, сколько отходов остается после праздников и как их можно использовать с пользой. До конца месяца по Петербургу и Ленобласти работают точки сбора, куда можно сдать елки, сосны и пихты бесплатно. Посмотреть адреса всех пунктов можно здесь.
Воспользоваться экотакси
Если нет возможности вывезти новогоднее дерево самостоятельно, можно вызвать экотакси. Достаточно написать экоактивистам в ВКонтакте и указать размер. Затем необходимо освободить ель от игрушек, гирлянд, серпантина и других праздничных атрибутов и распилить ее (с последним — обязательно помогут сотрудники организации). Подготовленную елку отвезут в Парголово в конно-спортивный клуб «Кентаврик» на подстилку для животных. Стоимость такой услуги составляет: для дерева до двух метров — 700 рублей, каждый последующий метр — плюс 100 рублей.
Использовать ель повторно
Если ель еще не до конца осыпалась, можно порубить ее на части и сделать банный веник. Многие используют деревья в садовом хозяйстве: например, как способ предупреждения появления сорняков и отпугивания вредителей или укрывания саженцев от отрицательных температур. Но, в этом случае, рекомендуем предварительно проконсультироваться со специалистом.
Те, кто полон креатива, могут использовать ель для создания элементов декора для дома или своих творческих работ (некоторые мастера используют ветки для декорирования панно, например). И, в конце концов, никто не запрещает придумать какой-то свой способ вторичного использования главного праздничного атрибута.
Идея для следующего Нового года
Можно брать новогоднее дерево в аренду. Например, в этом году в Петербурге благотворительная экологическая организация «Круг жизни» проводила акцию «Елочка, живи». Всем жителям города и Ленобласти активисты выдавали елки в горшках для украшения квартир и домов. Стоимость такой услуги составляла от 700 рублей (сумма аренды увеличивалась в зависимость от количества дней проката). Цену активисты намеренно поднимали, чтобы обратить внимание пользователей на срок жизни дерева в сухом и жарком помещении. Кстати, как ухаживать за елью в горшке, можно узнать здесь.
После того, как елки вернутся обратно в «Круг жизни», активисты будут ухаживать за ними до конца весны, после — доращивать на улице, а спустя год — сажать их. Рекомендуем ежегодно обращаться к новостям и следить, возобновляется ли эта акция.
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