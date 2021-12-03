Петербургское производство упаковки без пластика создает модель цикличной экономики

Петербургское производство упаковки без пластика «ПолиКап» создает модель цикличной экономики: от производства и реализации экологичной упаковки до ее сортировки, переработки и вторичного использования. Об этом «Собака.ru» рассказали представители компании.
Как рассказали «Собака.ru» представители производства, это первый в России пример создания экономики замкнутого цикла. Соглашение о сотрудничестве было подписано 2 декабря между компаниями «ПолиКап», Ubirator и «БС Энерго», однако в дальнейшем к партнерству смогут присоединиться все заинтересованные игроки отрасли.
Каждая из трех компаний альянса участвует в производственной цепочке в рамках своей компетенции. «ПолиКап» является экспертом в теме производства бумажных стаканов без слоя пластика и крышек из формованной целлюлозы для кофе навынос и реализует упаковку ответственному бизнесу. Ubirator занимается агрегированием и вывозом полезного сырья и фракций на объекты заготовки. «БС Энерго» отвечает за создание инфраструктуры для сортировки ТКО и просветительскую деятельность.
Компании намерены содействовать друг другу в качественном развитии рынка упаковки без использования пластика. Для выполнения этой задачи будут реализованы такие меры, как замещение одноразовой пластиковой и комбинированной посуды полностью бумажной и пригодной для переработки, улучшение процесса сортировки отходов, вовлечение в экосистему ее потребителей, а также использование и прием вторичного сырья из упаковки у перерабатывающих предприятий.
В масштабах всей страны такой подход будет способствовать достижению целевых показателей Национального проекта «Экология» — довести к 2030 году уровень обработки ТКО до 100%, переработки — до 50%.
Петр Кабин
генеральный директор и основатель компании «ПолиКап», Специально для «Собака.ru»:
Мы видим себя не просто как упаковочную компанию — мы первыми в индустрии реализуем экосистему полного цикла: наши стаканы и крышки полностью пригодны для вторичной переработки. Количество заведений, которые работают в формате to-go, за последний год увеличилось почти на 50%. Их доля будет только расти, так как с точки зрения предпринимателей такая бизнес-модель наиболее эффективна в свете постоянных ковидных ограничений. Этот тренд означает также рост доли стаканов со слоем пластика. Поэтому важность того, попадут ли стаканы для кофе в раздельный сбор для последующей переработки или как обычные ТКО отправятся на мусорный полигон, где будут разлагаться до 1000 лет, увеличивается в разы.
Наше партнерство с «БС Энерго» и Ubirator — это три ножки стула, и для полной опоры нам не хватает четвертой: разумного бизнеса, который перейдет на упаковку без пластика и которых мы приглашаем войти в партнерство. Любая компания может заказать пробную партию и протестировать удобство и эффективность работы всей экосистемы.
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