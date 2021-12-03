Петербургское производство упаковки без пластика создает модель цикличной экономики

Как рассказали «Собака.ru» представители производства, это первый в России пример создания экономики замкнутого цикла. Соглашение о сотрудничестве было подписано 2 декабря между компаниями «ПолиКап», Ubirator и «БС Энерго», однако в дальнейшем к партнерству смогут присоединиться все заинтересованные игроки отрасли.

Каждая из трех компаний альянса участвует в производственной цепочке в рамках своей компетенции. «ПолиКап» является экспертом в теме производства бумажных стаканов без слоя пластика и крышек из формованной целлюлозы для кофе навынос и реализует упаковку ответственному бизнесу. Ubirator занимается агрегированием и вывозом полезного сырья и фракций на объекты заготовки. «БС Энерго» отвечает за создание инфраструктуры для сортировки ТКО и просветительскую деятельность.

Компании намерены содействовать друг другу в качественном развитии рынка упаковки без использования пластика. Для выполнения этой задачи будут реализованы такие меры, как замещение одноразовой пластиковой и комбинированной посуды полностью бумажной и пригодной для переработки, улучшение процесса сортировки отходов, вовлечение в экосистему ее потребителей, а также использование и прием вторичного сырья из упаковки у перерабатывающих предприятий.

В масштабах всей страны такой подход будет способствовать достижению целевых показателей Национального проекта «Экология» — довести к 2030 году уровень обработки ТКО до 100%, переработки — до 50%.