Экопроект «Чистые игры» стал победителем премии мира Energy Globe Award

Energy Globe Award — лидирующая премия по экологии и устойчивому развитию в мире, в этом году она прошла в 22 раз. Церемония награждения состоялась 8 ноября в Глазго в рамках конференции COP26 по изменению климата и собрало организации с разных концов Земли, которых объединяет общее стремление к защите окружающей среды, сохранению природных ресурсов и поиску решений для процветания планеты.

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе «Чистых игр», петербургская волонтерская организация вошла в число пяти финалистов конкурса в номинации «Молодежь». В этой категории экспертный совет тщательно отбирал проекты, которые смотрят в будущее и предлагают оперативные действия для решения экологических проблем. Проект «Чистые игры» стал национальным победителем от России.

«Было приятно увидеть наш проект на таком уровне! Эта премия — замечательная площадка для некоммерческих проектов заявить о себе, узнать о других и поделиться опытом. Находиться в рядах финалистов, безусловно, вдохновляет. Сегодня это большая победа для нас, но мы только в начале пути!» — отметил руководитель проекта Дмитрий Иоффе.

В 2014 году лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрий Иоффе запустил экопроект «Чистые игры». Всероссийский экологический турнир проходит в 60-ти городах страны. Участники в задорной игровой форме получают опыт обращения с отходами и их сортировки, берут на себя ответственность за очищенную территорию, знакомятся друг с другом, вместе делают доброе дело. За одну игру 100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку.