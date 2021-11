Статистика пандемии: из-за коронавируса в мире образовалось 8 млн тонн пластиковых отходов

К такому выводу пришли ученые под руководством Иминя Пэна из Наньянского университета. Они провели исследование и количественно оценили пластиковое загрязнение окружающей среды, ассоциированное с пандемией — изучили данные по накоплению основных типов таких отходов (наборы для тестирования на наличие коронавируса, лицевые маски, упаковки для товаров онлайн-торговли и отходы ковидных госпиталей) в 193 странах мира.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Пандемия привела к образованию дополнительным 8 миллионов тонн пластиковых отходов, при этом 87,4% всего мусора приходится на госпитали для пациентов с COVID-19. Использование одноразовых лицевых масок, состоящих из синтетических полимерных волокон, привело к образованию 7,6% дополнительных отходов, на упаковки для онлайн-заказов пришлось 4,7%, доля тестов на коронавирус — 0,3%.

К концу августа из 8 миллионов тонн отходов, образовавшихся из-за пандемии, в мировой океан попали почти 26 тысяч. Их принесли воды 369 крупных рек. Больше всего пришлось на реки Шатт-эль-Араб (5 200 тонн), Инда (4 000 тонн), Янцзы (3 700 тонн). В Европе большую часть пластика перенес Дунай — 1 700 тонн. 46% этих пластиковых отходов — из Азии, где люди активнее всего носят маски. Затем следует Европа (24%), Северная и Южная Америка (22%).