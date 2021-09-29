От нерпы до пискульки: посмотрите, каких животных могут лишиться Петербург и Ленобласть уже в ближайшие годы

Недавно стало известно, что 11 видов животных официально признаны исчезнувшими на территории России. Среди них оказались лошадь Пржевальского, тюлень-монах и аборигенная популяция балтийского осетра. Если не принимать срочные меры, то аналогичная судьба может ждать и других животных, в том числе обитающих в Петербурге и его окрестностях. Специально для редакции «Собака.ru» кандидат биологических наук, доцент СПбГУ Эльмира Зайнагутдинова составила список тех видов, которые могут исчезнуть на территории города и Ленобласти буквально в ближайшие годы, и рассказала, как их можно попытаться спасти.
Пискулька
Это маленький гусь с высоким звонким голосом, очень похожий на белолобого гуся. Он внесен в красные книги Петербурга, Ленобласти и России.
В наших краях пискулька встречалась на миграции, и, скорее всего, ее уже невозможно увидеть в Ленинградской области. В других регионах страны птицу еще встречают, но численность ее продолжает сокращаться.
Несмотря на то, что пискулька охраняется по закону, одной из главных причин ее исчезновения является охота. Эти птицы попадают под выстрелы, поскольку в полете их очень трудно отличить от белолобых гусей, охота на которых разрешена. Если мы хотим попытаться сохранить этот вид, необходим запрет охоты на любых гусей в местах массового пролета и концентрации пискулек.
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Европейская жемчужница
Да, в окрестностях Петербурга живут настоящие жемчужницы — двустворчатые моллюски, которые известны своей способностью превращать попавшие внутрь песчинки в красивые жемчужины. Однако в самом скором времени их будет в наших краях не найти.
Личинки жемчужницы должны развиваться в жабрах лосося и форели, истребляемых браконьерами. Эти виды рыб, кстати, тоже занесены в красную книгу Ленобласти. Жемчужнице также необходима для жизни чистейшая речная вода и незаиленное дно. Любые загрязнения или даже просто вырубка леса на берегу губительны для нее.
Чтобы спасти этот вид, нужно усилить борьбу с браконьерами, запретить сброс сточных вод в реки и вырубку деревьев в пределах водоохранных зон рек. Наконец, нужно создавать охраняемые природные территории в тех местах, где водится жемчужница. Даже если мы все это начнем делать сейчас, на восстановление популяции уйдут многие десятилетия.
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Балтийская кольчатая нерпа
За последние годы кольчатая нерпа стала, пожалуй, самым известным краснокнижным животным в Петербурге. Однако, несмотря на все усилия активистов и внимание общественности, эти тюлени находятся в большой опасности.
Для успешного размножения нерпе необходим лед, где она устраивает подснежные норы для отдыха и размножения. Детеныш нерпы должен длительный период времени находиться в логове на льду. Если лед тает очень рано, что в последние годы случается все чаще, бельки гибнут в воде. Взрослых же тюленей также подстерегают опасности в Финском заливе: прежде всего, рыбацкие сети, попав в которые, животные погибают.
Лебедь-кликун и малый (тундровый) лебедь
Эти птицы появляются в наших краях весной и осенью, когда во время миграций останавливаются на мелководьях Финского залива, чтобы отдохнуть и покормиться. В черте города их можно встретить в Лисьем Носу, Лахте, Ольгино, Парке 300-летия, на Васильевском острове, в Стрельне и Петергофе.
Однако с каждым годом лебедей в наших краях становится все меньше. Если 20-30 лет назад в одном месте можно было наблюдать до 2000 особей, то теперь мы можем увидеть на каждой стоянке по несколько десятков птиц, иногда сотню.
Исчезновение лебедей связано с активным освоением акватории Финского залива: созданием намывов, строительством портов и яхт-клубов, проведением дноуглубительных работ. Эти работы делают воду в заливе более мутной, что нарушает кормовые условия. Кроме того, птиц беспокоят водный транспорт и рыбаки. Если для защиты мест стоянок лебедей ничего не предпринять, в скором времени эти птицы перестанут появляться в наших краях.
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Обыкновенная летяга
Белка-летяга обитает в старовозрастных хвойно-лиственных лесах с присутствием осины. Однако сплошные и выборочные вырубки приводят к тому, что пригодных мест для жизни зверька становится все меньше.
Чтобы сохранить летяг в окрестностях Петербурга, необходимо заботиться о местах их обитания, особенно важны для них старовозрастные осины. Также при вырубке необходимо оставлять «экологические коридоры» — полосы леса, по которым животные могли бы передвигаться между зелеными участками.
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Гребенчатый тритон
Численность этого земноводного активно снижается как в Петербурге, так и в Ленинградской области, но по разным причинам.
В городе животное страдает от загрязнения водоемов, бесснежных зим и сбора опавшей листы в местах их обитания. В Ленинградской области главным врагом тритона является дальневосточный ротан — рыба, искусственно завезенная в наши края человеком, поедающая как взрослых тритонов, так и их личинки.
Для поддержания вида в Петербурге необходимо бороться с загрязнением водоемов и пересматривать правила благоустройства, предполагающие уборку опавшей листвы. Сходные рецепты можно применить и в Ленобласти.
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Совы
В Петербурге можно наблюдать разные виды этих птиц: ушастую и болотную сову, мохноногого сыча, воробьиного сычика, серую, длиннохвостую и бородатую неясытей. И все они занесены в красную книгу города.
Из-за вырубки старых деревьев с большими дуплами и общего сокращения зеленых насаждений в черте Петербурга им все сложнее приходится в городе. К тому же постоянный покос травы и уборка опавших листьев сказываются на популяции мелких грызунов, которыми питаются совы.
Чтобы мы и дальше имели возможность иногда видеть и слышать сов в городе, необходимо сохранять старые дуплистые деревья и отказаться от постоянного покоса травы и уборки опавшей листвы в парках. В противном случае новости о том, что в городе заметили сову, станут еще более редкими, а затем совы исчезнут совсем.
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Летучие мыши
От исчезновения старых деревьев страдают также и летучие мыши. Сейчас в красную книгу города занесены сразу несколько видов: ночница Брандта, усатая ночница, прудовая ночница, водяная ночница, рыжая вечерница, нетопырь Натузиуса и двуцветный кожан.
Вопреки распространенному заблуждению, эти звери вовсе не пьют кровь, а питаются насекомыми и не опасны для человека. А вот люди сокращают их численность, уничтожая их среду обитания и тревожа в период зимовки.
Чтобы спасти летучих мышей от полного исчезновения в наших краях, опять же необходимо сохранять старые деревья, создавать искусственные убежища и беречь животных от излишнего беспокойства.
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Эльмира Зайнагутдинова
Доцент СПбГУ
Конкретные причины исчезновения тех или иных видов могут отличаться, однако практически во всех случаях животные испытывают влияние человеческой деятельности. Несовершенство правил лесоводства и благоустройства, вырубка старых деревьев, застройка берегов и создание намывов, браконьерство, беспокойство, климатические изменения — все это не оставляет места некоторым видам животных, обитающим в наших краях.
Для поддержания биоразнообразия в городе природные парки должны сохранять подобие естественной экосистемы, надо ограничивать покосы газонов, сбор осенней листвы, сохранять дуплистые деревья и густые кустарники в городе. Также важно расширять сеть охраняемых природных территорий, усиливать их охрану, включить в границы охраняемых территорий больше участков акватории Финского залива, бороться с необоснованными выборочными и незаконными сплошными рубками, загрязнением водоемов и браконьерством, совершенствовать нормативную базу в сфере лесоводства, благоустройства, охоты и рыболовства, вести просветительскую работу и создавать условия для дружественного природе экологического туризма.
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