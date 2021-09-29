От нерпы до пискульки: посмотрите, каких животных могут лишиться Петербург и Ленобласть уже в ближайшие годы

Пискулька

Это маленький гусь с высоким звонким голосом, очень похожий на белолобого гуся. Он внесен в красные книги Петербурга, Ленобласти и России.

В наших краях пискулька встречалась на миграции, и, скорее всего, ее уже невозможно увидеть в Ленинградской области. В других регионах страны птицу еще встречают, но численность ее продолжает сокращаться.

Несмотря на то, что пискулька охраняется по закону, одной из главных причин ее исчезновения является охота. Эти птицы попадают под выстрелы, поскольку в полете их очень трудно отличить от белолобых гусей, охота на которых разрешена. Если мы хотим попытаться сохранить этот вид, необходим запрет охоты на любых гусей в местах массового пролета и концентрации пискулек.