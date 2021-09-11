В Петербурге пройдут «Чистые игры» — командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Будут очищены 40 локаций

«Чистые игры» состоятся 18 сентября, во Всемирный день чистоты, в новом формате. По словам организаторов, вместо 10-15 точек, где собираются по 50-100 человек, они задействуют 40 локаций, благодаря чему на каждой из них будут играть до 25 человек.

Также в этот день будет вестись онлайн-трансляция турнира с выступлениями стендап-комиков. Она завершится церемонией награждения победителей чемпионата. Полную программу можно найти по ссылке. Участие в турнире бесплатное. Регистрация на мероприятие уже открыта.

«В прошлом году на «Осеннем Кубке Чистоты» 1145 участников собрали рекордные 20 тонн отходов. Посмотрим, удастся ли побить его!» — отметил Дмитрий Иоффе, руководитель проекта «Чистые Игры».