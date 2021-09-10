Почему экотовары не спасут нас от экологической катастрофы: отрывок из бестселлера Майи Гепель «Мир после нас: как не дать планете погибнуть»

Какую роль играют онлайн-магазины в глобальном потеплении? Почему рынок сельскохозяйственной продукции на самом деле осложняет ответственное потребление? И как государство может положительно повлиять на экологию? Доктор экономических наук, социолог, генеральный секретарь (независимого научного консультативного органа Федерального правительства Германии) Майя Гепель рассказывает в книге «Мир после нас: как не дать планете погибнуть», как государство может помочь избежать негативных последствий для окружающей среды. Публикуем отрывок.
Исследовательская группа из Бамбергского университета подсчитала, что в 2018 году немцы отменяли каждый шестой заказ, сделанный в интернет-магазине: полученная вещь не соответствовала ожиданиям, не подошел размер, нашли тот же товар дешевле или просто хотели сначала посмотреть на него. За год количество возвращенных посылок составило 280 млн. По мнению 139 опрошенных продавцов, сбор в размере до 3 евро за каждый возврат дал бы возможность сократить их количество до 80 млн. Только за счет сэкономленного таким образом топлива можно было бы избежать выброса в атмосферу 40 000 т углекислого газа — примерно столько выдыхают в течение года 4000 жителей Германии. Небольшая плата сделала бы их абсолютно климатически нейтральными. Некоторые продавцы уже ввели такой сбор — в основном мелкие или средние фирмы. Они не фиксируют почти никакого снижения товарооборота. Ни в одной из них не упала прибыль, потому что затраты на возврат товаров сегодня не так уж велики. Большинство из опрошенных мелких и средних коммерсантов с удовольствием ввели бы пеню за возвращение товара, но опасаются оказаться в невыгодном положении по отношению к конкурентам. Рынок сам по себе не сможет решить этот вопрос.
В данном случае необходимо государственное регулирование. Крупные торговые площадки, такие как Amazon или Zalando, возможно, не поддержат эту идею, потому что им удобнее смириться с большими объемами отказов, но зато тем самым затруднить мелким продавцам выход на рынок. Людям, которые любят делать покупки онлайн, и, соответственно, чаще возвращают их, это тоже может не понравиться, потому что тогда придется гораздо больше думать, проверять и сравнивать прежде, чем сделать заказ.
Но это не отменяет целесообразности такой платы. Она служит охране окружающей среды, ее поддерживают большинство торговцев, и она не ставит никого конкретно в невыгодное положение, потому что применима ко всем. Государству остается только принять решение и ввести ее. Потому что кроме него — именно это имел в виду Кейнс — некому.
Тот, кто хочет каким-то образом помочь сохранению окружающей среды, должен следовать принципам устойчивого потребления. Это ни больше ни меньше как приватизация защиты природы. Отличная идея для бизнеса, ведь теперь ответственным потребителям можно предлагать новые товары с соответствующими этикетками, которые успокоят их совесть. Удобно и политикам, потому что таким образом они избегают неприятных обязанностей — преодолевать сопротивление, налагать ограничения, а то и запрещать что-либо.
И как далеко мы уже зашли по этому пути? Несмотря на то что число биомаркетов растет, а органические продукты теперь тоже продаются со скидками, их доля на продовольственном рынке в Германии пока что составляет меньше 10%. С экологически чистым мясом все обстоит еще печальнее, его доля составляет максимум 2%, а по отдельным сортам в большинстве случаев — около 1%. То есть в одной из самых богатых индустриальных стран мира от силы 10% населения может позволить себе покупать органические продукты, а органическое мясо — и того меньше?
Я этому не верю. Причина в том, что рынок сельскохозяйственной продукции в его сегодняшнем виде не только не поддерживает ответственное покупательское поведение, но даже осложняет его. Как мы уже видели в главе о поведении потребителей, цены на многие товары больше не отражают реальные затраты на их производство, — это касается и продуктов питания.
Догадываетесь, что это значит? Вот именно. Дело не в том, что продукты экологического земледелия и животноводства такие уж дорогие. Это продукты, полученные промышленными методами интенсивного сельского хозяйства, слишком дешевы. А потребление мяса слишком велико. Для здоровья человека, животных и всей планеты — оно просто чрезмерно.
Знаете, что нам тут может помочь? Реформа системы дотаций сельскому хозяйству. Это немедленно сократило бы разницу в ценах между «обычной» продукцией пищепрома и биопродуктами. Как обычно, полезно взглянуть с другой точки зрения: потому что, хотя мы и не стали меньше есть, мы теперь меньше тратим на еду. Часть бюджета немецкого домохозяйства, которая уходит на питание, за прошедшие 50 лет сократилась с 25 до 14%. И напротив, затраты на жилье с 1993 года выросли почти у всех, за исключением 20% населения, к которым относятся самые богатые: у них статья расходов на жилье уменьшилась на 9%. А у 20% на другом конце шкалы, самых бедных, — увеличилась с 27 до 39%. Это зависит от того, снимают люди жилье или оно им принадлежит: цены на аренду за последние 10 лет невероятно подскочили — при том, что нижняя планка доходов в реальном выражении за это же время очень сильно упала. Прощай, эффект просачивания благ! Добро пожаловать в мир, где соотношение расходов людей обратно пропорционально.
Отрывок взят из главы «Рынок, государство и общее благо». Предоставлено для публикации издательством «Альпина Паблишер».
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