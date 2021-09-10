Почему экотовары не спасут нас от экологической катастрофы: отрывок из бестселлера Майи Гепель «Мир после нас: как не дать планете погибнуть»

Тот, кто хочет каким-то образом помочь сохранению окружающей среды, должен следовать принципам устойчивого потребления. Это ни больше ни меньше как приватизация защиты природы. Отличная идея для бизнеса, ведь теперь ответственным потребителям можно предлагать новые товары с соответствующими этикетками, которые успокоят их совесть. Удобно и политикам, потому что таким образом они избегают неприятных обязанностей — преодолевать сопротивление, налагать ограничения, а то и запрещать что-либо.

И как далеко мы уже зашли по этому пути? Несмотря на то что число биомаркетов растет, а органические продукты теперь тоже продаются со скидками, их доля на продовольственном рынке в Германии пока что составляет меньше 10%. С экологически чистым мясом все обстоит еще печальнее, его доля составляет максимум 2%, а по отдельным сортам в большинстве случаев — около 1%. То есть в одной из самых богатых индустриальных стран мира от силы 10% населения может позволить себе покупать органические продукты, а органическое мясо — и того меньше?

Я этому не верю. Причина в том, что рынок сельскохозяйственной продукции в его сегодняшнем виде не только не поддерживает ответственное покупательское поведение, но даже осложняет его. Как мы уже видели в главе о поведении потребителей, цены на многие товары больше не отражают реальные затраты на их производство, — это касается и продуктов питания.