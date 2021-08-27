О фотопроекте «Le Souffle H2O». Специально для «Собака.ru»:

«Le Souffle» в переводе с французского — дыхание. Мы говорим о дыхании Земли, дыхании природы, дыхании человека. Чем мы дышим сейчас? Чем будем дышать завтра? Чем будут дышать наши дети и внуки? Вода является важнейшим веществом для всех существ живущих на Земле. Исключительно важна роль воды в глобальном кругообороте вещества и энергии, возникновении и поддержании жизни на Земле, в химическом строении живых организмов, в формировании климата и погоды.

Звезды балетной сцены запечатлены в воде в образах морских созданий на фоне мусора, продолжение главной темы проекта — контраст прекрасного на фоне ужасного. Латинские названия некоторых работ — это названия исчезающих видов рыб. Главные причины сокращения их популяции — загрязнение вод и чрезмерный вылов.

Среди наиболее чувствительных к загрязнениям рыб хорошо известные всем виды — атлантический лосось или семга (Salmo salar), судак (Sander lucioperca), осетровые рыбы — калуга (Huso dauricus) и амурский осетр (Acipenser schrenckii). Красная нерка (Oncorhynchus nerka) — рыба из семейства лососевых, которая является основой рыболовного промысла и экономики Камчатки. Однако ее чрезмерный промысел может поставить под угрозу всю экосистему Камчатского полуострова — нерка, находясь в начале пищевой цепи, дает возможность существовать всем видам животных на полуострове, например, являясь основой рациона бурых медведей, хищных рыб и птиц. Нерпы и тюлени часто становятся жертвами конфликта с рыбаками — животные страдают от конкуренции за пищевые ресурсы или путаются в расставленных сетях, погибая самостоятельно или от рук рыбаков.

Проблема избытка пластика сегодня напрямую касается и артистов балета. Сейчас во всем мире большим спросом пользуются пуанты из пластика, появившиеся благодаря использованию современных технологий. В отличие от традиционных клееных пуантов, их основу составляет «стакан», отлитый из полимерных материалов. Такие туфли можно стирать в стиральной машине, их стелька не ломается. Они более долговечны, но требуют сортировки и переработки после использования. Инсталляция «Ундина», аквариум с пластиковыми частями пуант и мусором — словно напоминание всем нам об экологических последствиях деятельности человека, где даже сказочная Ундина предпочтет покинуть свой дом и погибнуть.

«Le Souffle» призывает профессиональных артистов балета и всех людей, занимающихся балетом, разделять свои пуанты после эксплуатации на пластик и текстиль. «Le Souffle» дает возможность обратиться к большому количеству людей, расширить информационное поле и увеличить интерес общественности к экологическим проблемам. Столь серьезная тема не может никого оставить равнодушным.