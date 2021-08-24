В России разрешили отстрел краснокнижных животных. Greenpeace и другие специалисты — о плачевных последствиях инициативы

«Фактически отменен ранее действующий 4 пункт 11 статьи ФЗ «Об охоте», который запрещал отстрел млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу. Вместо него сейчас есть целая статья 11.1, где написано, что добывание животных допускается в исключительных случаях. Это как раз предусматривает как отлов, так и отстрел.

Самый вопиющий случай — мониторинг популяций исчезающих животных, под видом которого проходит коммерческий отстрел особей: например, путоранского снежного барана. Раньше подобные попытки часто не реализовывались. Один из авторов поправок, Владислав Резник являлся членом президиума «Клуба горных охотников» и неоднократно обращался в Минприроды, чтобы они разрешили трофейную охоту на краснокнижных животных. Одобрение депутат не получил, потому что просьбу предали огласки. К тому же, действовала правовая норма, запрещающая эти действия. А с принятием поправок Росприроднадзор обязан выдать разрешение. Конечно, отстрел не будет массовым явлением, но закон теперь работает на удовлетворение интересов состоятельных людей.

Чтобы избежать плачевных последствий, необходимо восстановить запрет, добиваться того, чтобы власти исключили второй пункт правил добывания животных из Постановления Правительства РФ от 06.01.1997 № 13 «Об утверждении правил добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов», а также контролировать ситуацию с помощью общественности»