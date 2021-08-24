В России разрешили отстрел краснокнижных животных. Greenpeace и другие специалисты — о плачевных последствиях инициативы

В России приняли поправки в законы «О животном мире» и «Об охоте». Согласно которым в пяти случаях допускается как отлов, так и отстрел краснокнижных животных. «Собака.ru» собрала круглый стол и обсудила с руководителем программы по особо охраняемым территориям российского отделения Greenpeace Михаилом Крейдлином, председательницей петербургской общественной организации «Голоса за животных» Динарой Агеевой, юристом Светланой Екимовой к чему могут привести поправки и как избежать негативных последствий.
Михаил Крейдлин
Руководитель программы по особо охраняемым территориям российского отделения Greenpeace
«Фактически отменен ранее действующий 4 пункт 11 статьи ФЗ «Об охоте», который запрещал отстрел млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу. Вместо него сейчас есть целая статья 11.1, где написано, что добывание животных допускается в исключительных случаях. Это как раз предусматривает как отлов, так и отстрел.
Самый вопиющий случай — мониторинг популяций исчезающих животных, под видом которого проходит коммерческий отстрел особей: например, путоранского снежного барана. Раньше подобные попытки часто не реализовывались. Один из авторов поправок, Владислав Резник являлся членом президиума «Клуба горных охотников» и неоднократно обращался в Минприроды, чтобы они разрешили трофейную охоту на краснокнижных животных. Одобрение депутат не получил, потому что просьбу предали огласки. К тому же, действовала правовая норма, запрещающая эти действия. А с принятием поправок Росприроднадзор обязан выдать разрешение. Конечно, отстрел не будет массовым явлением, но закон теперь работает на удовлетворение интересов состоятельных людей.
Чтобы избежать плачевных последствий, необходимо восстановить запрет, добиваться того, чтобы власти исключили второй пункт правил добывания животных из Постановления Правительства РФ от 06.01.1997 № 13 «Об утверждении правил добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов», а также контролировать ситуацию с помощью общественности»
Динара Агеева
Председательница петербургской общественной организации «Голоса за животных»
«Теперь добыча редких особей допускается в исключительных случаях — регулирование численности животных, охраны здоровья населения и устранения угрозы для жизни человека. Одноразовое разрешение выдает Росприроднадзор. При этом ограничения вводятся на основе данных государственного мониторинга, который подтверждает снижение численности разных видов диких животных. А его будут проводить сами охотопользователи.
Посягательство на Красную книгу — это переход красной черты, означающий, что государство фактически снимает с себя ответственность за сохранение редких видов и перекладывает ее на плечи охотников, то есть тех, кто и хочет убивать этих животных в погоне за трофеями. Подается все под видом того, что доходы от трофейной охоты будут идти на сохранение редких млекопитающих и птиц. При этом часто речь идет о сохранении даже не популяции, а единичных особей. Отследить на местах это будет очень сложно и, конечно, нельзя исключать завышение статистики в интересах охотников.
Новые поправки идут вразрез нацпроекту «Экология, одна из целей которого — сохранение биоразнообразия. Там написано, что за шесть лет в России появятся 11 специальных программ, которые позволят защитить и увеличить популяции редких видов животных. Введение разрешения на охоту за ними как минимум нелогично и вообще выглядит как насмешка. К сожалению, мы делаем шаг вперед и два больших — назад.
Юридически поправки уже вступили в силу, и единственный путь — снова вносить поправки, отменяющие варварские. Главное – чтобы у власти появилась мотивация к этому. Важную роль здесь может сыграть общественная позиция. Нужно привлекать внимание к проблеме с помощью СМИ, петиций, проводить слушания с экспертами в области защиты окружающей среды. В идеале все это должно было проходить до принятия поправок, но под давлением общественного мнения в исключительных случаях отменяют и уже принятые законы».
«Отношения в сфере охоты регулируются как ФЗ «О животном мире», так и «Об охоте». Эти два закона при одновременном применении на практике зачастую вели к нарушению прав участников отношений. Также статьями 14 и 15 ФЗ «О животном мире» порядок ведения государственного учета и мониторинга животных устанавливался федеральным органом исполнительной власти. При этом аналогичная норма содержится в статье 36 ФЗ «Об охоте».
В дополнение к существующим правилам Минприроды издал два приказа. В результате, используя дублирующие нормы из разных нормативно-правовых актов, уполномоченные органы в разных регионах устанавливали свой порядок мониторинга животных, что приводило к многочисленным спорам и нарушениям прав охотопользователей. Теперь принятые поправки исключают эти ситуации, поскольку они будут регулироваться законом «Об охоте».
Согласно правилам охоты руководитель высшего исполнительного органа местной власти определяет виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимые орудия. В предыдущей редакции Федерального закона «Об охоте» было указано, что в исключительных случаях разрешен отлов животных (конкретнее — млекопитающих и птиц), занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ. Никакая иная форма добычи (в том числе отстрел) таких птиц и млекопитающих не была разрешена. Поправками же этот пункт исключили.
Согласно норме добыча животных, занесенных в Красную книгу, запрещена, но возможны исключения. Тогда действует порядок, предусмотренный законом «О животном мире».
Существует только пять исключительных случаев, при которых допускается добыча:
- устранение угрозы человеку,
- охрана здоровья населения,
- защита от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных,
- мониторинг и регулирование численности,
- обеспечение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.
До нововведений единственной законной формой добычи (в исключительных случаях) краснокнижных видов мог быть только отлов. Теперь же это уточнение исчезло и любые формы добычи стали возможны, в том числе и отстрел. На практике, конечно, животных, занесенных в Красную книгу, убивали и раньше. Бывают ситуации, когда другого выхода нет: например, животное болеет бешенством. По сути, это делалось в нарушение нормы закона.
На грани исчезновения в России находятся 13 видов животных: амурский тигр, дальневосточный и среднеазиатский леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, белый медведь, стерх, дзерен, серый и гренландский киты. Как раньше, так и теперь законная добыча краснокнижного животного возможна только по специальному разрешению, которое выдает Росприроднадзор. Там же определяется и вид добывания. И если Росприроднадзор не станет выдавать разрешения на отстрел, то отстрела и не будет».
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