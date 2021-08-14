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Айсберг размером с Петербург ударился о побережье Антарктиды

Айсберг A74, сопоставимый по размеру с Петербургом, столкнулся с побережьем Антарктиды в районе шельфового ледника Бранта. При этом удар оказался недостаточно сильным для того, чтобы часть айсберга откололась. Об этом сообщает BBC.

  • Фото: Shutterstock

Так, британские ученые с интересом наблюдали за этим процессом, поскольку ледник находится рядом с одной из их баз, исследовательской станцией Halley. В настоящее время существует неопределенность касательно поведения глыбы льда в ближайшем будущем.

«Мы очень внимательно следили за ситуацией в течение последних шести месяцев, потому что A74 дрейфовал в одном и том же районе. Но затем возникли очень сильные восточные ветры, которые, похоже, вызвали быстрое движение A74, в результате чего он проскочил вдоль края континента», — рассказал Олли Марш из Британской антарктической службы. 

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