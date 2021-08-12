В Петербурге над Кировским заводом выявили загрязнение воздуха при проверке «рыжего дыма»

Природоохранная прокуратура проверила качество воздуха после опубликованных в соцсетях фото с «рыжим дымом» и многочисленных жалоб граждан.

«Проведенными по указанию прокуратуры исследованиями выявлено превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: пыли — в 13,1 раза, азота оксид (II) — в 27,5 раза, азота оксид (IV) — в 1,1 раза», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным прокуратуры, дым образовался в процессе производства на территории дочернего предприятия Кировского завода — завода металлургических изделий «Петросталь». Очистные сооружения предприятия не справляются с нейтрализацией вредных веществ. В связи с этим ведомство подало в суд требование обязать «Петросталь» модернизировать сооружения.

Завод «Петросталь» входит в группу компаний «Кировский завод» — одного из крупнейших в России промышленных предприятий машиностроительного профиля с развитой металлургической базой, основанного в начале XIX века.

Отмечается, что с 2009 года Кировский завод включен в перечень системообразующих предприятий РФ.

В ТАСС добавили, что сообщения очевидцев о «рыжем дыме» с территории завода неоднократно появлялись в соцсетях в течение последних двух лет.