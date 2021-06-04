Москва и Петербург вошли в первую десятку экорейтинга регионов России по итогам весны-2021

По итогам прошедшей весны в десятке лидеров «Национального экологического рейтинга регионов» находятся:

Тамбовская область Белгородская область Республика Алтай Курская область Алтайский край Москва Чувашская Республика Калужская область Чукотский АО Санкт-Петербург

Аутсайдерами рейтинга являются:

Московская область Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приморский край Свердловская область Челябинская область Забайкальский край Красноярский край Омская область Иркутская область

«Каждый задумался об объемах производимого мусора, о его раздельном сборе, многие приняли активное участие в обсуждении проектов потенциально опасных экологических производств, экологических акциях по посадке деревьев и уборке берегов рек и озер и т.д. А здесь еще и Росприроднадзор по всей стране, засучив рукава, взялся за реальную работу по выявлению и наказанию нарушителей природоохранного законодательства. Многомиллионные штрафы нарушителям выписываются теперь чуть ли не ежедневно. И Росприроднадзор добивается их взыскания добровольно или через суды. Люди поверили, что смогут дышать чистым воздухом, пить чистую воду, могут сохранить леса и водоемы, уникальные природные территории. Экологическая повестка в России, наконец-то, стала актуальной для всех», — отметил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

По мнению экспертов, арктические регионы с хрупкой природой и большими экологическими проблемами должны особенно внимательно отнестись к своему положению в рейтинге, поскольку Россия в мае получила председательство в Арктическом Совете. «В ближайшие два года мы должны продемонстрировать странам Арктического совета широкой мировой общественности и в первую очередь самим себе главенство России в сохранении природного, культурного и этнического богатства арктических территорий. Особую ответственность по решению экологических проблем Арктики должен взять на себя бизнес, активно реализующий свои глобальные проекты в арктической зоне», — заявил председатель правления «Зеленого патруля», заместитель председателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

Национальный экологический рейтинг регионов составляется с 2008 года по сезонам: зима, весна, лето, осень. Основой для него служат информационные материалы и сообщения, которые описывают состояние объектов и процессов, а также ситуации, мероприятия и события в сфере экологии и охраны окружающей среды. Источниками материалов служат СМИ, органы власти, общественные организации, предприятия и граждане.