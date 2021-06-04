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Москва и Петербург вошли в первую десятку экорейтинга регионов России по итогам весны-2021

Общероссийская общественная организация «зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов». По итогам весны 2021 года в десятку пошли Москва и Петербург. 

  • Фото: Shutterstock.com

По итогам прошедшей весны в десятке лидеров «Национального экологического рейтинга регионов» находятся:

  1. Тамбовская область
  2. Белгородская область
  3. Республика Алтай
  4. Курская область
  5. Алтайский край
  6. Москва
  7. Чувашская Республика
  8. Калужская область
  9. Чукотский АО
  10. Санкт-Петербург

Аутсайдерами рейтинга являются:

  1. Московская область
  2. Хабаровский край
  3. Республика Саха (Якутия)
  4. Приморский край
  5. Свердловская область
  6. Челябинская область
  7. Забайкальский край
  8. Красноярский край
  9. Омская область
  10. Иркутская область

«Каждый задумался об объемах производимого мусора, о его раздельном сборе, многие приняли активное участие в обсуждении проектов потенциально опасных экологических производств, экологических акциях по посадке деревьев и уборке берегов рек и озер и т.д. А здесь еще и Росприроднадзор по всей стране, засучив рукава, взялся за реальную работу по выявлению и наказанию нарушителей природоохранного законодательства. Многомиллионные штрафы нарушителям выписываются теперь чуть ли не ежедневно. И Росприроднадзор добивается их взыскания добровольно или через суды. Люди поверили, что смогут дышать чистым воздухом, пить чистую воду, могут сохранить леса и водоемы, уникальные природные территории. Экологическая повестка в России, наконец-то, стала актуальной для всех», — отметил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

По мнению экспертов, арктические регионы с хрупкой природой и большими экологическими проблемами должны особенно внимательно отнестись к своему положению в рейтинге, поскольку Россия в мае получила председательство в Арктическом Совете. «В ближайшие два года мы должны продемонстрировать странам Арктического совета широкой мировой общественности и в первую очередь самим себе главенство России в сохранении природного, культурного и этнического богатства арктических территорий. Особую ответственность по решению экологических проблем Арктики должен взять на себя бизнес, активно реализующий свои глобальные проекты в арктической зоне», — заявил председатель правления «Зеленого патруля», заместитель председателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

Национальный экологический рейтинг регионов составляется с 2008 года по сезонам: зима, весна, лето, осень. Основой для него служат информационные материалы и сообщения, которые описывают состояние объектов и процессов, а также ситуации, мероприятия и события в сфере экологии и охраны окружающей среды. Источниками материалов служат СМИ, органы власти, общественные организации, предприятия и граждане.

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