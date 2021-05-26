16 советов для экологичной дачи и (действительно!) здорового загородного отдыха

1. Отдых на даче может быть неэкологичным
Несмотря на то, что загрязнений со стороны производств и транспорта на даче меньше, загородный отдых действительно может быть неэкологичным. И проблема кроется не только в сжигающем мусор соседе. Вот что влияет на экологичность вашего дома: вода (из колодца или скважины); почва; строительные и отделочные материалы; мебель; шум, вибрация, электромагнитные излучения и радиация; микроклимат и освещенность.
2. У каждого из самых популярных материалов для строительства — дерева, кирпича и блоков из газобетона – свои нюансы
- Дерево экологично, гипоаллергенно, приятно пахнет и имеет небольшой вес. Но больше остальных материалов подвержено гниению и образованию плесневелых грибов. Из-за этого его зачастую обрабатывают защитными растворами в несколько слоев — и не факт, что их состав безопасен.
- Кирпич надежен и огнеупорен. Стены из кирпича не гниют, их не нужно ничем обрабатывать. Так что они вряд ли станут источником загрязнений воздуха – конечно, если в раствор для кирпичей не подмешали вредные компоненты для быстрого затвердевания. Из минусов – кирпич требует серьезной подготовки фундамента и организации продуманной системы отопления.
- Блоки из газобетона производятся из проверенных и привычных материалов: цемент, кварцевый песок и специализированные газообразователи, а иногда также гипс и известь. Но в состав блоков могут входить и промышленные отходы – например, зола и шлаки металлургических производств.
3. Самые опасные дома в Ленобласти — с использованием шпал
Такие чаще всего строят в регионах с дефицитом деревьев, но встречаются они и в Ленобласти. В подобных постройках регистрируются превышения по целому ряду показателей, ведь шпалы пропитывались ядовитой смесью веществ – креозотом. Его выделение и распад может продолжаться десятки лет.
4. Обращайте внимание на отделку
На экологичность дома влияет не только основной стройматериал, но и вид и способ утепления/отопления, внутренняя и внешняя отделка, расположение, этажность, наличие подвала и так далее. Источником загрязнения воздуха могут стать ДСП, ОСП, утеплители, лаки, краски, клей — любые некачественные стройматериалы и мебель. Поэтому отдавайте предпочтение проверенным строительным технологиям, а материалы выбирайте у надежных поставщиков и производителей. Ориентироваться можно и на проверенные экомаркировки.
5. Аккуратнее с бабушкиными шкафами
Среди загрязнителей, которые мы чаще всего встречаем в воздухе загородных домов, можно выделить квартет – фенол, формальдегид, стирол и ксилол. «Дачная» специфика в том, что зачастую именно там находят последнее пристанище вещи, которые уже не нужны в городе. С одной стороны – из старой мебели загрязняющие вещества могли давно выветриться. С другой – никто не даст гарантию, что бабушкин шкаф середины XX века не хранит в себе вековой запас фенолформальдегидных смол. Обращайте внимание на наличие запаха и симптомы, которые могут указывать на загрязнение.
6. Самый экологичный стиль — скандинавский
Рекомендую не злоупотреблять декором и мебелью на даче: чем меньше потенциальных источников загрязнения, тем безопаснее пребывание в доме. Получается, что самый экологичный стиль дома — скандинавский и аскетичный.
7. Аккуратнее с печным отоплением
Неочевидная, но серьезная опасность на даче – это печное отопление. При сжигании древесины в воздух попадает огромный спектр загрязнителей: полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) самый известный среди которых – бенз(а)пирен, угарный газ, оксиды и диоксиды азота, углерода и серы, тяжелые металлы, формальдегид, летучие органические соединения, мелкодисперсные частицы.
В 2020 году английские ученые провели исследование 19 домов в городе в городе Шеффилд, в которых использовались сертифицированные печи, классифицирующиеся, как «бездымные приборы». Во время топки каждые несколько минут специальные датчики улавливали воздух и анализировали уровень его загрязнения. В результате, всего за 4 часа горения уровень вредных частиц вырос до 27 мкг на кубометр воздуха. Крайний предел, установленный ВОЗ, составляет 25 мкг в сутки.
Если ваша печная камера и дымоход негерметичны или для добавления топлива вы открываете дверцу, все эти загрязнители распределяются по жилому помещению. Особенно опасно повышение концентрации угарного газа, которое может возникнуть при отсутствии хорошей тяги, адекватной вентиляции или при слишком раннем закрытии заслонки дымохода.
Что можно сделать для минимизации вреда от печи или камина?
- Чаще используйте другие отопительные системы: электрические, газовые, пеллетные котлы
- Замените дрова на брикеты – это снизит концентрацию вредных продуктов горения.
- Если возможности заменить дрова на другой вид топлива нет – готовьте их правильно. Влажность дерева должна быть не более 20%, не топите печь окрашенной древесиной, старой мебелью, мусором.
- Выбирайте современные печи и камины с системами дожига дымовых газов.
- Установите фильтры и воздухоочистители.
- Настройте вентиляцию, чтобы обеспечить приток воздуха к зоне горения для полного сгорания топлива без снижения уровня кислорода в помещении. Лучший вариант – комбинация общей приточной вентиляции для дома и отдельного воздуховода для подачи воздуха в зону горения.
- Если вы только приступаете к строительству дома, вынесите печь за пределы жилого помещения – в изолированную котельную.
8. Если зимой дом стоит без дела, это грозит образованием плесневых грибов
У большинства петербуржцев проживание на даче носит «кочевой» характер: кто-то проводит там лето, кто-то выходные. А зимой и в межсезонье дома, как правило, стоят без отопления и сушки. К сожалению, сырость и недостаточность воздухообмена — самые благоприятные условия для образования плесени.
Если зима «по-европейски» теплая, можно ожидать, что многие вещи и деревянные поверхности покроются слоем плесени. Так, в начале дачного сезона 2021 года мне самому пришлось избавиться от всех деревянных разделочных досок и менять деревянные дверные ручки, которые не были покрашены.
9. Профилактировать плесень легче, чем бороться с ней
Чтобы не допустить развития плесневелых грибов нужно провести целый комплекс мероприятий: обработать основные конструкции невымываемыми антисептиками, провести гидроизоляцию нижних венцов, очистить мелиоративные канавы, которые примыкают к участку, и правильно организовать отвод дождевых стоков.
Но самое главное – регулярно проветривать всех «сырые» помещения, то есть подвал, санузлы, душевые и бани. Желательно обеспечить принудительную вентиляцию: многие современные вытяжки оборудованы датчиками влажности – они сами отключатся, когда этот параметр уменьшится до пороговых значений.
Если вы уже столкнулись с плесенью, то в борьбе с ней могут различные фунгицидные средства — в сочетании с борьбой с причинами появления плесени они дают хороший результат.
11. Обратите внимание на качество вашей воды
Большинство вредных загрязнителей невозможно определить самостоятельно, ведь они не имеют ни цвета, ни запаха. Но важно обратить пристальное внимание на воду, если:
- вода имеет странный цвет – от желтоватого до красного, окрашивает сантехнику, оставляет следы на одежде – повышено содержание железа
- вы чувствуете привкус марганцовки, а на сантехнике и одежде тёмные следы – высокие содержание марганца
- остается осадок после кипячения и большой расход моющих средств – вода повышенной жёсткости
- вода пахнет затхлостью и присутствует «рыбный» запах – в воде органика, включая хлорорганические соединения
- появляется хлопьевидный осадок – высокое содержание алюминия
Если вы обнаружили что-то из этого, рекомендую провести анализ воды в аккредитованной лаборатории и при необходимости после исследования подобрать систему очистки. При установке наиболее тонкой очистки (с обратноосмотической мембраной), на выходе вы будете получать практически дистиллированную воду, что также не является полезным для здоровья, ведь такая вода является «пустой» – то есть не содержит необходимого для человека количества минералов.
При использовании глубокой скважины на дачной участке нужно проводить радиологический анализ проб воды. Ведь в этой воде может содержаться растворенный радиоактивный газ радон, грозящий развитием онкологических заболеваний органов пищеварения. А микробиологический анализ покажет: загрязнена ли вода стоками, в том числе продуктами жизнедеятельности человека и животных, присутствуют ли в ней патогены и паразиты.
12. Используйте удобрения после агрохимического анализа почвы
Внесение удобрений на участке рекомендуется только после проведения агрохимического анализа — он покажет избыток и недостаток веществ в почве. На урожае может плохо сказаться дефицит даже одного питательного компонента, хотя остальные будут в избытке. К примеру, если в почве не хватает азота, не важно, сколько вы добавите фосфора и калия. К удобрению нужно подходить системно: иначе в погоне за большим урожаем вы получите повышенные концентрации тех же нитратов или нитритов. Или потратите много сил и денег, не дождавшись урожайности.
13. Иногда почва нуждается в рекультивации и даже замене
Если почва загрязнена нефтепродуктами, необходимо провести работы по рекультивации. То есть внести в нее микробов-деструкторов – микроорганизмы, способные «поедать» и расщеплять нефтепродукты.
При сильном загрязнении почвы зачастую единственный выход – это замена ее на чистую. Определить толщину слоя грунта, подлежащего замене, позволит специальный анализ. При этом отсыпка должна производиться чистой, незагрязненной почвой. В нашей практике были случаи, когда при заказе доставки «плодородной земли» на участок петербуржцам привозили грунт с включениями строительного мусора. А по результатам исследования выяснялось, что этот грунт должны были вывезти на специальный полигон для захоронения – настолько значительны были превышения по химическому и микробиологическому загрязнению!
14. Обратите внимание на электромагнитное излучение
Если рядом с вашим участком находится линии электропередач (ЛЭП) или в окно «заглядывает» вышка сотовой связи – это тревожный звонок. Дело в том, что ЛЭП – прямые источники электромагнитных полей промышленной частоты. Как и радиацию, мы не замечаем эти поля, но они воздействуют на наш организм. И это нужно учитывать при покупке квартиры и строительства дома.
Существует семь категорий удаления ЛЭП от участков — в зависимости от их мощности. Нельзя строить дома, возводить заборы и вести иную хозяйственную деятельности на расстоянии:
- до 22 кВ — 10 м
- 22-35 кВ — 15 м
- 35-110 кВ — 20 м
- 110-220 кВ — 25 м
- 330-550 кВ — 30 м
- 550-750 кВ — 40 м
- 750-1500 кВ — 50 м
Построенная поблизости вышка сотовой связи обеспечит хороший прием и быстрый интернет, но может быть источником повышенных значений по электромагнитным полям высокой частоты. Определить безопасность уровней излучения можно только проведением инструментального замера.
15. Не стройте дачу в радонопасном участке
Перед выбором места для дачи рекомендуется изучить карты радоноопасных участков, карты загрязнения техногенным радиоактивным изотопом цезия, который выпал после Чернобыльской аварии в том числе и на территорию Ленинградской области.
16. Чем дальше от животноводческих хозяйств и свалок — тем лучше
Как правило, за городом концентрация промышленных предприятий гораздо меньше, чем в самом Петербурге. Но близость животноводческих хозяйств также является возможным источником загрязнения водоемов, почвы и воздуха. При подходящем направлении ветра аромат от птицефабрики, расположенной по соседству, может отбить все желание приезжать на дачу. Еще один значимый источник загрязнения — это свалки. Особенно если речь идет о захоронении опасных отходов. Тут работает принцип – «чем дальше, те лучше»!
Отдых или постоянное пребывание на даче можно сделать экологически безопасным. А влияние значительной части факторов — свести к нулю. Причем, за городом это сделать гораздо проще, чем в мегаполисе.
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