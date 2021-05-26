16 советов для экологичной дачи и (действительно!) здорового загородного отдыха

7. Аккуратнее с печным отоплением

Неочевидная, но серьезная опасность на даче – это печное отопление. При сжигании древесины в воздух попадает огромный спектр загрязнителей: полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) самый известный среди которых – бенз(а)пирен, угарный газ, оксиды и диоксиды азота, углерода и серы, тяжелые металлы, формальдегид, летучие органические соединения, мелкодисперсные частицы.

В 2020 году английские ученые провели исследование 19 домов в городе в городе Шеффилд, в которых использовались сертифицированные печи, классифицирующиеся, как «бездымные приборы». Во время топки каждые несколько минут специальные датчики улавливали воздух и анализировали уровень его загрязнения. В результате, всего за 4 часа горения уровень вредных частиц вырос до 27 мкг на кубометр воздуха. Крайний предел, установленный ВОЗ, составляет 25 мкг в сутки.

Если ваша печная камера и дымоход негерметичны или для добавления топлива вы открываете дверцу, все эти загрязнители распределяются по жилому помещению. Особенно опасно повышение концентрации угарного газа, которое может возникнуть при отсутствии хорошей тяги, адекватной вентиляции или при слишком раннем закрытии заслонки дымохода.