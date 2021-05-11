Запасов нефти в России хватит на 59 лет, газа — на 103 года

«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды», — заявил Козлов в интервью РБК.

В 2019 году Россия побила постсовесткий рекорд по добыче, произведя за год 568 миллионов тонн нефти и конденсата. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6% — до 512,68 миллиона тонн, что стало минимальным значением за 10 лет. Добыча газа за тот же период составила 694,3 миллиарда кубометров.