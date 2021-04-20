2020 год стал одним из самых теплых в истории наблюдений

2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений, несмотря на охлаждающее воздействие явления Ла-Нинья — оно характеризуется колебанием температуры поверхностного слоя воды. Глобальная средняя температура составила примерно 14,9 градуса по Цельсию, что на 1,2 градуса выше доиндустриального, 1850-1900-х годов уровня.

«Все ключевые климатические индикаторы и связанная с ними информация о воздействии свидетельствуют о неослабевающем и продолжающемся изменении климата, все более частом возникновении и интенсификации экстремальных явлений, а также о серьезных потерях и ущербе, затрагивающих людей, общество и экономику. Негативная тенденция в области климата будет сохраняться и в предстоящие десятилетия, независимо от успеха, которого мы добьемся в деле смягчения последствий изменения климата», — говорит генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Ограничения на передвижение, экономический спад и сбои в сельскохозяйственном секторе, возникшие в 2020 году из-за пандемии коронавируса, усугубили последствия экстремальных погодных и климатических явлений по всей цепочке поставки продовольственных продуктов. Это привело к снижению уровня продовольственной безопасности и замедляя доставку гуманитарной помощи.

«Этот доклад показывает, что нам нельзя терять время. Климат меняется, и последствия этого уже обходятся людям и планете слишком дорого. Это год для действий. Страны должны принять на себя обязательства по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году. Они должны представить амбициозные национальные климатические планы, которые к 2030 году позволят коллективно сократить глобальные выбросы на 45 процентов по сравнению с уровнями 2010 года. И они должны действовать сейчас, чтобы защитить людей от катастрофических последствий изменения климата», — отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.