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2020 год стал одним из самых теплых в истории наблюдений

2020 год стал одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом свидетельствуют данные из доклада Всемирной метеорологической организации.

2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений, несмотря на охлаждающее воздействие явления Ла-Нинья — оно характеризуется колебанием температуры поверхностного слоя воды. Глобальная средняя температура составила примерно 14,9 градуса по Цельсию, что на 1,2 градуса выше доиндустриального, 1850-1900-х годов уровня.

«Все ключевые климатические индикаторы и связанная с ними информация о воздействии свидетельствуют о неослабевающем и продолжающемся изменении климата, все более частом возникновении и интенсификации экстремальных явлений, а также о серьезных потерях и ущербе, затрагивающих людей, общество и экономику. Негативная тенденция в области климата будет сохраняться и в предстоящие десятилетия, независимо от успеха, которого мы добьемся в деле смягчения последствий изменения климата», — говорит генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Ограничения на передвижение, экономический спад и сбои в сельскохозяйственном секторе, возникшие в 2020 году из-за пандемии коронавируса, усугубили последствия экстремальных погодных и климатических явлений по всей цепочке поставки продовольственных продуктов. Это привело к снижению уровня продовольственной безопасности и замедляя доставку гуманитарной помощи.

«Этот доклад показывает, что нам нельзя терять время. Климат меняется, и последствия этого уже обходятся людям и планете слишком дорого. Это год для действий. Страны должны принять на себя обязательства по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году. Они должны представить амбициозные национальные климатические планы, которые к 2030 году позволят коллективно сократить глобальные выбросы на 45 процентов по сравнению с уровнями 2010 года. И они должны действовать сейчас, чтобы защитить людей от катастрофических последствий изменения климата», — отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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