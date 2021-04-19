Для популяризации темы команда архитектурного бюро ведет соцсети, рисует комикс, берет интервью у экспертов, участвует в различных мероприятиях, создала квест-экскурсию в Telegram, а теперь и выпустила книгу. «Нераскрытый Зеленый Петербург» посвящен исследованию зеленой инфраструктуры в городах мира и потенциалов ее развития в Петербурге. Цель исследования — привлечение внимания к проблеме недостатка озеленения в городе и формирование запроса на проектирование полноценной городской зеленой инфраструктуры в Петербурге.

«Долгое время в Петербурге не было понимания ценности природы в городе. До сих пор законно вырубить дерево проще и быстрее, чем посадить новое, а сама вырубка не воспринимается как потеря, которую возместить не только крайне сложно, но и невозможно в короткие сроки. Зеленый каркас Петербурга — это большой потенциал города, который в данный момент не раскрыт. Это тот потенциал, который не только является одной из важнейших частей образа Санкт-Петербурга, но и крайне важен для здоровья горожан, особенно в крупном мегаполисе», — говорят активисты сообщества «Красивый Петербург».

Книга «Нераскрытый Зеленый Петербург» доступна для чтения по ссылке.